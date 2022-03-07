Bakan Özer: “Yaklaşık 367 bin özel eğitim öğrencimiz her türlü hizmeti almakta”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yaklaşık 367 bin özel eğitim öğrencimiz gerek kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla gerekse özel eğitim anaokullarında, özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim meslek okullarında her türlü hizmeti almaktalar” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Hasanoğlan’da bulunan Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde, özel eğitim uygulama okullarında kurulacak beceri atölyelerinde yer alacak malzemelerinin tanıtım ve dağıtım programına katıldı. Burada bir konuşma da yapan Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel eğitim alanında attığı adımları ve yaptığı çalışmaları anlattı. Bakan Özer daha sonra hazırlanan atölyeleri ziyaret etti. Bakan Özer, yanında bulunan down sendromlu bir öğrenci ile tırları yolcu etti. Tırların yolculuk startını down sendromlu özel öğrenci verdi. Öte yandan özel öğrencinin İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonunu aldığı anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

“Yaklaşık 367 bin özel eğitim öğrencimiz her türlü hizmeti almaktalar”

2022 yılının sonunda 81 ilde 300 tane özel eğitim anaokulunun hizmete gireceğini açıklayan Bakan Özer, artık özel eğitim anaokulu olmayan hiçbir il kalmadığını belirterek, “Yaklaşık 367 bin özel eğitim öğrencimiz gerek kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla gerekse özel eğitim anaokullarında, özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim meslek okullarında her türlü hizmeti almaktalar. MEB olarak özel eğitimde sunmuş olduğumuz hizmetlerin kapasitesi artırmak için özellikle son yıllarda özel eğitim anaokuluna ağırlık verdik. Hepinizin malumu olduğu üzere daha önceden sadece 28 ilimizde olan özel eğitim anaokulunu büyük bir seferberlik başlatarak 81 ilde 2021 yılı itibariyle 112 anaokuluna ulaştırmış olduk. Artık özel eğitim anaokulu olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. 23 tane özel eğitim anaokulunu hizmete aldık ve dolayısıyla özel eğitim anaokulu sayısını 135’e çıkardık. 2022 yılında yatırım programına 165 tane özel eğitim anaokulunu da dahil ettik. 2022 yılı sonu itibariyle 81 ilimizde 300 tane özel eğitim anaokulu hizmete girmiş olacak. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde özel çocuklara özel materyaller projesi kapsamında son 4 yıl içerisinde 517 bin özel eğitim materyallerini tüm okullarımıza ulaştırdık. Bu yıl sonu itibariyle bu özel eğitim materyallerini bir milyona çıkartacağız” diye konuştu.

“250 bine yakın malzemeyi illerimize iletmiş olacağız”

5 farklı alanda öğrenciler için bin 7 tane özel eğitim uygulama okulunda beceri uygulama alanları oluşturacaklarını söyleyen Bakan Özer, “Şu ana kadar bugünkü 20 ilimize göndereceğimiz 20 tırla birlikte yaklaşık 250 bine yakın malzemeyi illerimize iletmiş olacağız. Bakanlığımızın hedefi 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 900 bin malzemeyi tüm okullarımıza ulaştırmak. 2022 yılının haziran ayı sonuna kadar belirlenen 345 özel eğitim uygulama okuluna 900 bin tane malzemeyi 5 beceri alanında ulaştırırken inşallah Haziran’dan sonra hedefimizi güncelleyerek diğer tüm özel eğitim uygulama alanlarına da en az 1 tane olmak üzere bu beceri uygulamalarından kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Günlük ortalama 272 tane kütüphane yapıldı bu ülkede”

‘Kütüphanesiz bir okul kalmasın’ projesi kapsamında kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula kütüphane yaptıklarını anlatan Özer, bunun meslek liselerin üretim kapasitesini devreye sokarak sağladıklarını kaydederek, “Son yıllarda üretim kapasitesini artırmış olduğumuz meslek liselerimiz büyük bir özveriyle eğitimin tüm kademelerindeki eğitim materyalleri ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kapasitesini kullanıyor. 26 Ekim’de ‘Kütüphanesiz bir okul kalmasın’ diye bir proje başlattık. Buradaki amacımız okullar arası imkan farklılıklarını azaltmaktı. 2 ay gibi bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane yaptık. Günlük ortalama 272 tane kütüphane yapıldı bu ülkede. Bunu meslek liselerimizin üretim kapasitelerini devreye sokarak sağladık. Meslek liselerimiz tüm illerimizde okullarımızın kütüphanelerin kurulmasında ihtiyaç duyulan mobilyadan tefrişata kadar tüm malzemeleri kendileri ürettiler” diye konuştu.

“Eğitim sistemimiz içinde, özel eğitimin çok ayrı bir yeri var”

Programa bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının milli eğitimi daha ileriye taşımak için özverili bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

“Çocuklarımızın eğitimi en önemli meselemizdir. Milli Eğitim Bakanlığımız, tüm personeliyle, üstün bir gayret ortaya koyarak, milli eğitimimizi hep daha ileriye taşımak için özverili bir çalışma yürütüyor. Eğitim sistemimiz içinde, özel eğitimin çok ayrı bir yeri var. Milli Eğitim Bakanlığımız, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza büyük bir hassasiyet ve alandaki bilimsel gelişmelerle tasarlanmış materyal ürettiği gibi, eğitim ortamlarını sürekli zenginleştiriyor. Sayısı gün be gün artan eğitim materyalleri, eğitimcilerimizin verimini artırdığı gibi, öğrencilerimizin kazanımlarını güçlü bir şekilde destekliyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın hayatlarını bağımsız bireyler olarak idame ettirebilmelerinin büyük önemi var. Bu noktada, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sunan Beceri Uygulama Alanlarının hazırlanmasını takdirle karşılıyorum. Görsel sanatlardan, spora kadar birçok alanda kazanacakları beceriler, çocuklarımızın potansiyelini keşfetmelerine de hizmet edecek. Bugün, 20 Özel Eğitim Uygulama Okuluna yola çıkan 20 tır, 210.971 adet malzemeyi öğrencilerimize taşıyor. Emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, her biri ayrı bir cevher olan çocuklarımızı titizlikle ve olağanüstü bir fedakarlıkla işleyen tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına şükranlarımı sunuyorum.”

Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu da katıldı.