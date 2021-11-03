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Bakan Özer, “Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ataşehir’de Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özer, “Şu anda okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız toplumun çok çok üzerinde aşılanma oranına sahip olan öğretmenlerimizin bu durumudur. Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz” dedi.

Eğitim 03.11.2021, 16:11
Bakan Özer, “Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ataşehir’de Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özer, “Şu anda okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız toplumun çok çok üzerinde aşılanma oranına sahip olan öğretmenlerimizin bu durumudur. Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ataşehir’de yapılacak olan Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma törenine katıldı.

“İstanbul eğitimimizde de lider şehir. 2 milyon 791 bin öğrencimiz var”

Törende konuşan Vali Yerlikaya, “İstanbul’un var olan on beş Fen Lisesinin yanına, on altıncısını eklemek üzere heyecanımız büyük. İstanbul’umuzda, Anadolu tarafımızda sekiz, Avrupa tarafımızda yedi Fen Lisemiz var. Ve Anadolu tarafında dokuzuncu lisemiz olacak. 25 bin metrekarelik bu özel mimari tasarım. Bakanlığımız da onayladı. Ve çok hızlı bir şekilde vaad edilen takvimden de önce Allah’ın izniyle biteceğine biz yürekten inanıyoruz.

Aynı zamanda İstanbul’un dışından gelen veya İstanbul’un uzak yerlerinden gelen kız ve erkek öğrencilerimiz için de 100’er kişilik, 200 kapasiteli yurdumuz da var. Değerli kardeşlerim İstanbul eğitimimizde de lider şehir. 2 milyon 791 bin öğrencimiz var. Bugün 3 Kasım, üç gün sonra eğitim öğretime başlamamızın ikinci ayını hamd olsun bitirmiş olacağız. Sayın Bakanımız göreve geldiği ilk gün ‘yüz yüze eğitim olmazsa olmazımız dedi. ‘Aşıyla güçlüyüz, hep birlikte salgınla mücadeleden yılmak yok. Çocuklarımızı, gençlerimizi de yüz yüze eğitimden geri kalmak yok’ dedi. Çok iyi gidiyoruz. Allah nazardan saklasın. 102 bin 553 derslik, hepsi faal. Öğretmenlerimiz sizleri seviyoruz. Sayın Bakanımızın birinci, ikinci doz hatta üçüncü dozla ilgili açıkladığı rakamlarda da görüyoruz ki gerçekten çocuklarımıza, gençlerimize büyük önem ve yüz yüze eğitime de çok büyük önem veriyorsunuz” dedi.

“Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92’si ya en az iki doz aşı olmuştur veyahut da antikor oluşturmuştur”

Törende konuşa Bakan Özer, “6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde haftada beş gün olarak devam ediyoruz. Bir nokta iki milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız ve bu süreçteki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Bugün itibariyle bir doz aşısını olmuş olan öğretmenimiz yüzde 93, iki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87. Aşı olmamış ama bağışıklık kazanmış ve antikoru olan öğretmen oranımız ise yüzde 5. Dolayısıyla eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92’si ya en az iki doz aşı olmuştur veyahut da antikor oluşturmuştur. Şu anda okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız toplumun çok çok üzerinde aşılanma oranına sahip olan öğretmenlerimizin bu durumudur” dedi.

“Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz”

Bakan Özer konuşmasının devamında, “Biraz önce öğrencilerimizle de muhabbet ettik. Hakikaten öğrencilerimiz okulların açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorlar. İnşallah bu kararlılığımızın arkasında devam ederek eğitim öğretim yılının sonuna kadar mümkün olduğu kadar, tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz”

2000’li yıllarda beş yüz bin öğretmen varken eğitim sistemi içerisinde bugün itibariyle 1.2 milyon öğretmen var. Yani şu andaki eğitim sistemimizin içerisindeki öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 73’ü son yirmi yıl içerisinde eğitim sistemine dahil oldular. Yani son yirmi yıldaki eğitimdeki kitleselleşme evresi kaliteye rağmen yapılmış bir büyüme değildir. Tam tersine kaliteyi odağına alan bir büyümedir” dedi.

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