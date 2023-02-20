Son Dakika

Bakan Özer: "Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim 20.02.2023, 12:27
Bakan Özer: "Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yorumlar (0)