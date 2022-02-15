Bakan Özer: "Son 20 yılda eğitimde çok önemli atılımlar yapıldı"

Gaziantep’te İbn-i Sina Anaokulu açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılda Türkiye’de eğitimde çok önemli atılımlar yapıldığını vurgulayarak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, öğretmene mahsus kanunun olduğu ender ülkelerden bir tanesi oldu, bu kanun eğitim paydaşlarının en büyük özlemiydi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program ve ziyaret için bulunduğu Gaziantep’te İbn-i Sina Anaokulunun açılışına katıldı. İbn-i Sina Anaokulunun açılış töreninde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de 20 yıl içerisinde eğitim-öğretim alanında çok önemli yatarımlar yapıldığını söyledi. Yapılan yatırımlar sonrası çocukların eğitime erişiminin kolaylaştırıldığını anlatan Özer, kısa süre içerisinde de bu yatırımların okullaşma oranlarının yükselmesine etki ettiğini söyledi.

"Son 20 yılda eğitimde çok önemli atılımlar yapıldı"

Son yıllarda sadece bina ve derslik yapmadıklarını, aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için de önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Bakan Özer, "2000’li yıllarda 500 binler seviyesinde olan öğretmen sayısı, bugün 1,2 milyona ulaştı. Yani bugün eğitim sistemimizde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’i, son 19 yılda eğitim sistemine dahil oldu. Diğer alanlardaki gibi eğitimde de bu devasa dönüşüm, güçlü bir liderlik gerektiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde eğitimde son 20 yıl, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eğitim tarihine damgasını vuran en kritik dönem olmuştur. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime her zaman öncelik verdiği için, bütçelerde en büyük payı her zaman eğitime ayırdığı için hem şahsım hem de camiam adına en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Öğretmenlik meslek kanunu eğitim paydaşlarının en büyük özlemiydi"

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren öğretmenlik meslek kanunun eğitim paydaşlarının en büyük özlemi olduğunu belirten Bakan Özer, "7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu ülkede 1960’lı yıllardan itibaren eğitim camiasının, eğitim paydaşlarının en büyük özlemiydi. Yani öğretmenliğe mahsus bir kanunun olması ve burada kariyer merkezli öğrenmenin kişisel gelişimini, mesleki gelişimini sürekli yönlendiren bir sistematiğin kurgulanması, hakikaten en son 1-3 Aralık’ta yapmış olduğumuz 20. Milli Eğitim Şurası’na kadar bütün şuralarda ayrıntılı ele alındı. Allah’a şükür 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle TBMM’ye sevk edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, 4 Şubat’ta TBMM’de kabul edildi, 14 Şubat’ta da böyle kritik bir günde yasalaştı. Regaip Kandili’nde Mecliste kabul edildi, Sevgililer Günü’nde de yürürlüğe girdi. Bu Öğretmenlik Meslek Kanunu, hükümetimizin, Cumhurbaşkanı’mızın öğretmenlere verdiği değerin en önemli göstergelerden bir tanesi. Artık Türkiye, öğretmenine mahsus kanunun olduğu ender ülkelerden bir tanesi oldu. Dün itibariyle de meslek kanununun uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağını kamuoyuyla paylaştık. Tüm öğretmenlerimizden, eğitim paydaşlarından görüşlerini almak için 1 aylık bir süre belirledik, 15 Mart’ta gelen görüşleri değerlendirerek taslağa son şeklini vererek inşallah yayınlayacağız. Öğretmenlerimizin adaylık kaldırma, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili tüm süreçlerini de ayrıntılı bir şekilde tanımlama imkanımız olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tüm öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep’teki eğitim yatırımlarını arttırdık"

Gaziantep’te eğitim öğretim yatırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Mahmut Özer, "Bugün Gaziantep’imizin kendisine koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için 2021’de belirlemiş olduğumuz ve 2022’de aktarılan yatırımlarla 2,5 milyar olan yatırımını 4 milyara çıkarmış bulunuyoruz. Buradaki en kritik yatırım Gaziantep’imize okul öncesi dönemde okullaşma oranını artırmak için yapacağımız 138 yeni anaokulu müjdesidir. Biz eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı artarken okul öncesi dönemiyle ilgili 2021’de yeni bir hedef koyduk. Hedefimiz 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye çıkartmak, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e çıkarmak, 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100’e çıkarmaktır. Bunun için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni anasınıfı yapmayı planladık, 2022 bütçesinde buna yönelik düzenlemeyi yaptık" şeklinde konuştu.

’Beş ayda 59 tane anaokulu hizmete aldık"

Son aylarda ülke genelinde eğitim yatırımlarının hız kazandığını ve son beş ayda 59 tane anaokulu açıldığını vurgulayan Bakan Özer, "Biz 5 ay gibi kısa sürede 59 tane yeni anaokulunu ve 6 bin 950 adet yeni anasınıfını hizmete aldık. 214 yeni anaokulunun ihalesini tamamladık. Arsası bulunan bin 95 tane anaokulunu yatırım bütçesine dahil ettik. Yani 5 ay gibi kısa sürede anaokuluyla ilgili, okul öncesindeki dönemde okullaşmayla ilgili koymuş olduğumuz hedefte çok önemli bir mesafe aldık. 3 bin anaokulu yapmak için geriye kalan bin 632 anaokulunda tüm illerimizde yeni arsalar buldukça yatırım bütçesine, programına dahil etmeye çaba sarf ediyoruz. İşte bu gün bin 600 yeni anaokulunun 138 tanesini Gaziantep’imize vermiş olduk. İstanbul’da yapacağımız bin tane yeni anaokulundan sonra en fazla anaokulu yapılan il olarak Gaziantep yer almaktadır. Bu yapacağımız yatırımların Gaziantep’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Gaziantep, sadece kendi yerel sorunlarını çözen bir şehir değil aynı zamanda bölgesinde iyi örneklerle diğer illere örnek olan bir şehir olacak. Burada yetişen gençlerimizin geleceğin güçlü Türkiye’sinde ülkemizi bölgesinin lideri, dünyada sözü geçen bir ülke olacak, sorumluluklarını yerine getirecek gençler olmasını diliyorum. Açılışını yapacağımız İbn-i Sina Anaokulunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Dilerim ki buralardan nice İbn-i Sinalar, nice Aziz Sancarlar yetişir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbn-i Sina Anaokulu yapılan kurdele kesimi ile hizmete açıldı.