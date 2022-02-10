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Bakan Özer: “Son 19 yılda öğretmen sayısı 500 binden 1,2 milyona ulaştı”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 19 yılda öğretmen sayısının 500 binlerden 1 milyon 200 ulaştığını belirterek, “Son 19 yıldaki eğitimdeki bu evrenselleşme süreci aynı zamanda öğretmen sayısının da en fazla arttığı ve mevcut öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’inin son 19 yılda atandığı bir döneme tanıklık ediyoruz” dedi.

Eğitim 10.02.2022, 15:50
Bakan Özer: “Son 19 yılda öğretmen sayısı 500 binden 1,2 milyona ulaştı”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 19 yılda öğretmen sayısının 500 binlerden 1 milyon 200 ulaştığını belirterek, “Son 19 yıldaki eğitimdeki bu evrenselleşme süreci aynı zamanda öğretmen sayısının da en fazla arttığı ve mevcut öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’inin son 19 yılda atandığı bir döneme tanıklık ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaptırılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış programında konuşma yaptı.

"Son 20 yıl gerçekten Türkiye eğitim tarihinde damgasını vurdu"

Bakan Özer, son 20 yılda Türkiye’de eğitimde önemli bir dönem yaşandığını belirterek, “Okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm alanlarda ülkemizde 81 ilde tüm ilçelerde müthiş bir eğitim seferberliği gerçekleşti. Bu seferberlik kapsamında tüm illerimizde çok sayıda okul, çok sayıda derslik eğitim sistemine kazandırıldı ve bu yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde ülkemizin okullaşma oranlarının artmasına büyük katkı sağladı. 2000’li yıllarda 200 binler civarında olan derslik sayısı bugün 850 binlere ulaştı. Diğer taraftan okullaşma oranlarına kısaca bakarsak, okul öncesinde 200 binler civarında olan öğrenci sayılarımız 2 milyonlara ulaştı. Orta öğretimdeki okullaşma oranlarımız yüzde 44’lerden yüzde 90’lara ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14’lerden yüzde 45’lere ulaştı. Yani bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz olan beşeri sermayenin niteliğinin arttırmayla ilgili son 20 yıl gerçekten Türkiye eğitim tarihinde damgasını vurdu. Bu süreçte iddia edildiği gibi kaliteyi göz ardı eden bir süreç değil, tam tersine kalite odaklı bir süreç olarak gerçekleşti” dedi.

“Son 19 yılda öğretmen sayısı 500 binden 1 milyon 200 bine ulaştı”

Son 19 yılda öğretmen sayısının 500 binlerden 1 milyon 200 bine geldiğini aktaran Özer, "Yani son 19 yıldaki eğitimdeki bu evrenselleşme süreci aynı zamanda öğretmen sayısının da en fazla arttığı ve mevcut öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’inin son 19 yılda atandığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Eğitime son 19 yılda her zaman bütçeden en büyük payı ayıran, bu süreçlere liderlik eden sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım, tüm öğrenciler, tüm aileler ve Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Mesleki eğitimin, ülkenin en kronik problemlerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Bakan Özer, “Aslında tüm dünyanın sorunlarıyla boğuştuğu, çabaladığı, daha iyi noktaya getirmek için çırpındığı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye yönelik farklı yaklaşımların sürekli geliştirildiği bir alan. Zaten Türkiye, dünyada sorunlu olan mesleki eğitim alanında maalesef ülkemizde anlamsız müdahalelerle çok daha travmatik bir alana dönüştürüldü. 1999 yılındaki kat sayı uygulamasıyla mesleki eğitimin yükseköğretime erişimi kısıtlanırken, aynı zamanda mesleki eğitim artık başarısız öğrencilerin gittiği, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin olmadığı, azaldığı, iş gücü piyasasının bundan etkilendiği ve büyük maliyetler ödediği bir eğitim sistemine dönüştü. Ve o günlerin mirası olarak ’aradığım elamanı bulamıyorum’ sözü artık kulaklarda çınlamaya başladı. Allah’a şükür Milli Eğitim Bakanlığımız daha önceki bakanlarımız, bürokratlarımız mesleki eğitimi sürekli güçlendirmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ve bu süreçte en büyük katkıyı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldık” şeklinde konuştu.

Bakan Özer, TOBB ile ‘81 ilde 81 meslek lisesi’ sloganıyla çıktıkları yolda bugün itibariyle 116 Mesleki Teknik Anadolu Lisesine ulaştıklarını belirterek, mesleki eğitimin, üretim kapasitesiyle ülkedeki okulların ve toplumun ihtiyacını karşılamakta büyük bir performans sergilediğini de sözlerine ekledi.

2022 yılında Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kurma kararı aldıklarını aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Artık gönül coğrafyamızdan Türkiye’nin güçlü ilişkileri olduğu ülkelerden de öğrencilerin geldiği, öğretmenlerimizin o ülkelere gittiği, öğrenci ve öğretmen mobilitesinin olduğu Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Liseleri kuracağız. 5 tane kuracaktık, 6’ncısı da bu okul olacak” diye konuştu.

Okul Açılış programında, TOBB Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de birer konuşma yaparak, okulun hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, protokol okul binasını ve alanını dolaşarak, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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