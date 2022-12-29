Bakan Özer, özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in özel öğretim kurumları temsilcileriyle yaptığı görüşmede, özel okul ve özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve veliler başta olmak üzere, sahadan gelen taleplerle özel öğretim kurumlarının görüş ve önerileri ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer ile özel öğretim kurumlarının MEB Tevfik İleri Salonu’nda gerçekleşen görüşmesine, Bakanlığa bağlı birçok genel müdürlüklerin genel müdürleri, özel eğitim kurumları temsilcileri, Bakanlık yetkilileri ve ilgili kurumların yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, özel okul ve özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve velilerin beklentileri başta olmak üzere, sahadan gelen talepler ile özel öğretim kurumlarının görüş ve önerileri ele alındı.