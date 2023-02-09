Bakan Özer: "Okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 71’inci saatte enkaz altından çıkarılan Ahmet Eren’in "Benim yarın okulum var" sözlerine karşılık, "Nice evladımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız" dedi.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından depremin 71’inci saatinde enkaz altından çıkarılan Ahmet Eren’in, "Benim yarın okulum var" sözlerinin yer aldığı görüntüyü paylaşarak, "Felaketin 71. saatindeki mucizelerimizden biri olan ve ’Benim yarın okulum var’ diyen yavrumuz Ahmet Eren ve daha nice evladımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız. Ahmet Eren’in umudu, hepimizin umudu" ifadelerine yer verdi.