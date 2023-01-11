Bakan Özer: “Okul öncesindeki okullaşma oranı 2000’li yıllarda yüzde 11 iken bugün yüzde 99”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’nin eğitim alanında çok önemli mesafeler katettiğini belirterek, "Beş yaştaki, okul öncesindeki okullaşma oranı 2000’li yıllarda yüzde 11 iken bugün yüzde 99. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken yüzde 95’e yükseldi” dedi.

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden bağımlılıkla mücadele için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere yönelik eğitimler düzenlenmesini içeren ‘Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim’ projesinin tanıtım programı, Ankara’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Beş yaştaki, okul öncesindeki okullaşma oranı 2000’li yıllarda yüzde 11 iken bugün yüzde 99. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken yüzde 95’e yükseldi. Başörtüsü yasakları kaldırıldı, katsayı uygulaması kaldırıldı. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insan kaynağını verimli bir şekilde kullanma bağlamında tüm engelleri aşarak artık ikinci yüzyılın, ’Türkiye Yüzyılı’nın adımlarını atmak için projeler geliştiriyor." dedi.

“Gençleri farklı bir düzleme götüren projeyle mücadele edeceğiz”

Her türlü bağımlılıkla mücadele edeceklerini aktaran Bakan Özer, "Gençleri evlerinden çıkamaz halde farklı bir sanal ortamda sürekli vakit geçirmeye mahkum eden, dolayısıyla her ülkede kültürün transferini engelleyen, yavaş yavaş sanal bir ortamda farklı bir düzleme gençleri götüren bir proje var. İşte bugün tanıtımını yaptığımız projeyle bunların hepsiyle mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

“2022 yılının sonunda 1 milyon 200 bin çırak-kalfa oldu”

Mesleki eğitim konusundaki gelişmeleri de anlatan Özer, "Bin yıldan beri burada ahilik kültürünün zaten bir uzantısı olan eğitimi güçlendirmek için yaptığımız değişiklikle ’Bir milyon çırak kalfaya ulaşacağız.’ diye Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüze bir hedef koydu. 2022 yılının sonunda 1 milyon 200 bin çırak-kalfa oldu Türkiye’de" bilgisini paylaştı.

“Aileyi güçlü kılacak projelere ağırlık vermemiz lazım”

Dil ve aile konusunun önemine değinen Bakan Özer, “Dil, kültürden bağımsız değil. Onun için aileyi güçlü kılacak projelere ağırlık vermemiz lazım. Yine orada İçişleri Bakanımızla birlikte güzel bir proje başlattık. 81 ilde, içinde değerler eğitimi, aile içi iletişim, bağımlılıklarla mücadele, trafik bilgisi, iklim değişikliği, ilk yardım gibi yaşam becerilerini ve değerlerle etkileşimi artıran ve aileyi güçlü kılan ’Aile Okulu’yla dört ayda 1 milyon 110 bin vatandaşımıza, ailemize ulaştık. Şimdi çok daha geniş, çok daha büyük bir projeye adım atıyoruz. Şubatın sonuna kadar bir buçuk ay içinde 25 milyon vatandaşımıza ulaşıyoruz. 19 milyon öğrencimizin tamamına, 1 milyon 200 bin öğretmenimizin tamamına, başlangıçta 5 milyon velimize ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Program, iki bakanın açıklamalarının ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.