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Bakan Özer, Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü’ne katıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ve TED arasında imzalanacak Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü’ne katıldı.
Eğitim 10.05.2022, 11:23
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ve TED arasında imzalanacak Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü’ne katıldı.