Bakan Özer, New York’ta ‘Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’ne katılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurul Yüksek Düzeyli Toplantıları çerçevesinde New York’ta düzenlenecek Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’ne katılacak.

Bakan Özer, New York’taki programlarda ilk olarak Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi çerçevesinde 17 Eylül tarihinde ‘Çözümler Günü’ konulu ön zirveye iştirak edecek. Özer, daha sonra ‘Eğitim ve Öğrenme Alanlarında Gerçekleşen Kriz ve Acil Durumlarda Eğitimin Dönüşümü’ konulu Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılacak. Ayrıca Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı’nda ‘Dirençli Eğitim Sistemleri İnşa Etmek’ konulu panelde katılımcılara hitap edecek. Panelde finans, planlama ve koordinasyon konularına odaklanarak eğitimin yeniden inşası için neler yapılması gerektiği hususunda fikir alışverişlerinde bulunulması amaçlanıyor.

Bakan Özer, dünyaya Türkiye’nin son 20 yılda eğitim alanındaki dönüşümünü anlatacak

2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olan Türkiye; küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarına ilişkin karar alıcı mekanizmada yer alıyor. Bu çerçevede Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde 2030’a kadar eğitimi dönüştürmek için çalışmalar ele alınacak. Zirve; eğitimi dönüştürmek için siyasi hedefler, çalışmalar, çözümler ve dayanışmayı seferber etmeyi, salgınla ilgili öğrenme kayıplarını giderme çabalarını değerlendirmeyi, mevcut ve gelecekteki eğitim sistemlerini yeniden tasarlamayı ve nitelikli eğitim hakkı ile ilgili olan sürdürülebilir kalkınma amacı arasındaki ‘kapsayıcı, herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak’ yönündeki ulusal ve küresel çabaları canlandırmayı amaçlıyor.

Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi kapsamında ayrıca eğitimin geleceği için ortak hedefler belirlenmesi ve bazı genel unsurların çağın gereklerine göre dönüştürülmesi için çalışmalar yapılacak.

Birleşmiş Milletler tarafından dönüştürülmesi ve üzerinde çalışılması gereken ortak konular; ‘Geleceğin Okulları ve Öğrenme Ortamları’, ‘Öğretmen ve Öğretim için yeniçağ’, ‘21’inci Yüzyıla Uygun Müfredat ve Pedagoji’, ‘Dijital ve Diğer Öğrenme Kaynakları’, ‘Önemine Uygun Olarak Eğitimin Finanse Edilmesi’ gibi başlıklardan oluşuyor.

UNESCO Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye övgüsü

Haziran 2022 tarihinde UNESCO tarafından Paris’te düzenlenen toplantıda bakanlar düzeyinde ’Ön Zirve’ gerçekleştirilmişti. Ön Zirve’de; ulusal istişareler hakkında ön raporlar sunulmuş, küresel iş birliği için eylem yöntemleri girişimlerinden elde edilecek kilit öneriler tartışılmış ve 2030 ve sonrasında eğitimde gelişimi hızlandırıcı uygulamalar ele alınmıştı.

Bakan Özer, haziran ayında Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Paris’te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüşmüş ve görüşme sonrasında Cormann, Türkiye’de eğitim alanında son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bunların bölgedeki diğer ülkelere örnek olması gerektiğini vurgulayarak sosyal medya hesabından da şu paylaşımda bulunmuştu:

"Yapacak daha çok şey var ama Türkiye’nin başarısı bölgeye ilham kaynağı olmalı."

Bakan Özer, New York temasları çerçevesinde ayrıca ABD’de eğitim alan Türk öğrencilerle bir araya gelecek.