Bakan Özer müjdeyi Bilecik’te verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yıllardır Türkçe, matematik, fen okuryazarlığının konuşulduğunu, ama kültür okuryazarlığı hiç konuşulmadığı söyleyerek, "2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrencilerimizin bu toprakların kültürel kodlarını, değerlerini hem öğrenme hem de içselleştirmeleri ile ilgili yeni bir süreci başlatacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak valiliği ziyaret etti. Alp kıyafeti giyen öğrencilerin karşıladığı Bakan Özer, ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı. Burada bir takım açıklamada bulunan Özer, Covid-19 salgını sonrası öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla 4 ayrı yaz okulu açacaklarını söyledi. Matematik okuryazarlığı ile ilgili bir seferberlik ilan ettikleri aktara Bakan Özer, sözlerine şöyle devam etti;

"4 beceride 13 bin öğrencinin katıldığı ilk ölçme değerlendirme çalışmalarını ve saha taramalarını tamamladık"

"Bunlardan 2 tanesi Bilim Sanat Merkezlerinde. Bunun için bu merkezlerimizi tüm Türkiye’de yaygınlaştırdık. 183 tane olan merkezini 2021 yılında 225’e, 2022 yılında ilk 5 ayında ise 355’e çıkardık. Şimdi tüm öğrencilerimiz için bilim ve sanat olmak üzere iki ayrı ders açarak öğrencilerimize 1 ay süreyle ders alımlarını sağlayacağız. Matematik okuryazarlığı ile ilgili bir seferberlik ilan ettik. İnşallah, matematik öğretim metodolojisini adım adım güncel hayatla ilişkilendirerek değiştireceğiz. Bununla ilgili tüm Türkiye’de öğrencilerimizin ücretsiz olarak gittikleri her yerden katılabilecekleri yaz okulları açıyoruz. Diğer yaz okulumuz ise, yabancı dille ilgili. Yıllardan beri İngilizce öğrenmeyle ilgili problemi artık ülkemizin gündemin çıkarmak istiyoruz. Onunla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıkların ilk sonuçlarını yaz okullarımızda öğrencilerimizle buluşturacağız. Bugün itibariyle bir yenilik daha yaptık. Türkçe okuryazarlığını artırmak ve güçlendirmek Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci ana odağımızı oluşturuyor. İlk kez 4’üncü, 7’nci ve 11’inci sınıflar seviyesinde sadece okuduğunu anlamada değil, işitme, yazma ve konuşma becerilerini de güçlendirecek şekilde yeni metodolojileri sisteme dahil etmeye çalışıyoruz. Bunun için 4 beceride 13 bin öğrencinin katıldığı ilk ölçme değerlendirme çalışmalarını ve saha taramalarını tamamladık. İnşallah buradan elde edeceğimiz verilerle 2022-2023 eğitim öğretim yılında hem öğretmenlerimizin eğitimiyle hem de Türkçe öğretimiyle ilgili yeni yaklaşımları sisteme dâhil edeceğiz" dedi.

"2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte yeni bir süreci başlatacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şimdi vereceğini müjdeyi Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik’te vermek için beklediklerini anlatarak, "Bilecik’te yepyeni bir projemizi daha duyuruyoruz. Yıllardan beri Türkçe, matematik, fen okuryazarlığı konuşuyor, ama kültür okuryazarlığı hiç konuşulmuyor. Bu kritik bir şey. Özellikle bu müjdeyi Bilecik’e sakladık. Çünkü Bilecik Osmanlı’nın kuruluşunun ilk başladığı şehir. Dolayısıyla bu topraklara dair kültürün okuryazarlığı ile ilgili çalışmaları yaz okuluna giden öğrencilerimiz üstünde tespit edeceğiz ve 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrencilerimizin bu toprakların kültürel kodlarını, değerlerini hem öğrenme hem de içselleştirmeleri ile ilgili yeni bir süreci başlatacağız" dedi.

Bakan Özer’e ziyaretinde MEB Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umur Gür de eşlik etti. Burada Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Jandarma Alay Komutanı Muzaffer Sandal ve bazı daire müdürleri de hazırda bulundu.