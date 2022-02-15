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Bakan Özer: “Mesleki Eğitim Liseleri ile, 28 Şubat zihniyetinin kat sayı uygulamasının kaybettirdiği özgüveni yeniden sağlıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep’te düzenlenen Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Özer, Mesleki Eğitim Liseleri ile, 28 Şubat zihniyeti tarafından yapılan kat sayı uygulamasının kaybettirdiği özgüveni yeniden sağladıklarını ifade etti.

Eğitim 15.02.2022, 16:56
Bakan Özer: “Mesleki Eğitim Liseleri ile, 28 Şubat zihniyetinin kat sayı uygulamasının kaybettirdiği özgüveni yeniden sağlıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep’te düzenlenen Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Özer, Mesleki Eğitim Liseleri ile, 28 Şubat zihniyeti tarafından yapılan kat sayı uygulamasının kaybettirdiği özgüveni yeniden sağladıklarını ifade etti.

Bir dizi program ve açılışa katılmak için Gaziantep’e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

“Kat sayı engelinin kaybettirdiği özgüveni yeniden sağlıyoruz”

28 Şubat zihniyetinin kat sayı engelini aştıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu eleman yetiştirmede neden yetersiz kaldı. 28 Şubat’ta bu ülkede kat sayı nedeniyle mesleki eğitime başarılı öğrenciler gitmemeye başladı. Çünkü yüksek öğretimde önlerine kat sayı engeli çıkıyordu. Meslek liseleri geçmişte başarısız olan öğrencilerin gittiği okul oldu. Kat sayıyı 2012 yılında kaldırdık. O gün bu haksızlıklar yapılırken susanların bugün mesleki eğitim üzerine söz hakkı yoktur. 2000’li yıllar okullaşmada niteliğin arttığı altın bir dönemdir. Okullaşmanın arttığı dönemdir. 2010 yılından itibaren bakanlığımız mesleki eğitimin gelişmesi için inanılmaz işler yaptı. Mesleki eğitim kadar iş gücüne bağımlı olan bir eğitim türü yoktur. Müfredatı iş gücü temsilcileriyle birlikte planladık. Başarılı öğrencilere iş verenlerin burs vermesini sağladık. Okullarımızla iş gücü sektörünün eşleşmesini sağladık. Bu bize bir senede mesleki eğitimin kalitesinin artmasını getirdi. Mesleki eğitime güveni getirdi. 3 bin 500 tane mesleki teknik lisesinde üretim kapasitesini arttırmayı amaçladık. Üreterek öğrenme kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmayı amaçladık. Üretimden öğrenci ve öğretmelerimize kar veriyoruz. Üretebilmenin keyfini çıkarsınlar istedik. Mesleki eğitime giden öğrenci meslek öğrenirken cebine para girmeyi başladı. Mesleki eğitimde Kat sayının kaybettirdiği öz güven yeniden kazanılmaya başlandı. Mesleki liselerimiz solunun cihazı üretmeye başladı. Maske makinaları üretiliyor. Pandemi döneminde okullarımız ihtiyaç duyulan maske dezenfektan gibi ürünler yapılmaya başlandı. Toplumun mesleki eğitime saygısı arttı. Toplumun her türlü ihtiyacını üretebilen mesleki eğitim okulları oldu. 2022’de hedefimiz 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitimle buluşturacağız. Bakın kuaförler en çok tercih edilen meslek oldu mesleki eğitim merkezlerinde” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesleki eğitimin önemine değinerek, birçok sektörün yetişmiş eleman bulamadığını belirtti. Şahin, ekonominin gelişmesi için mesleki eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Çocuklarımızın okuması önünde hiçbir engel yok. Mesleki eğitimde bir meslek kazanıyor. Bizim önceliğimiz Mesleki eğitimdeki öğrencilerimizin 50 bine ulaşmasıdır" dedi.

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