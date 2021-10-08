Bakan Özer: "Meslek liselerinin modernizasyonu konusunda çalışmalar yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir ziyareti kapsamında 78 yıllık geçmişe sahip Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezdi. Okul öğretmen ve yöneticilerine pandemi döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Özer, meslek liselerinin modernizasyonu konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Özer, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde okuldaki atölyeleri gezerek öğretmen ve idarecilerden bilgi aldı. Bakan Özer, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin drone çalışmalarını takdir etti. Atölyeleri dolaştıktan sonra öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı, meslek liselerinin pandemi döneminde kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan malzemelerin üreterek büyük başarıya imza attıklarını söyledi. Bakan Özer, “Covid sürecindeki mesleki ve teknik eğitimin göstermiş olduğu fedakarlıklar; maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, solunum cihazına, maske makinasına kadar birçok ürünü üretebilir hale gelmesi ve toplumun ihtiyacını karşılaması çok kıymetli oldu. Onun için ben hepinizi kutlarım, emeklerinizden dolayı. Herkesin can derdinde olduğu bir zamanda mesleki teknik eğitimin öğretmen ve öğrencileri sahaya indiler, toplumun, devletin ihtiyacı olan tüm ürünleri üretebilir hale getirdiler. Şu anda hakikatten 81 ilde okullarımızın tüm ihtiyaçlarını; maske ve dezenfektan tüm ihtiyaçlarını mesleki ve teknik eğitim okullarımız veriyor. Bunun yanında atölyelerde okul sıralarıyla ilgili üretimi gördüm. Okulumuz değişik aletler üretmiş. Yani üretim aşamasında ihtiyaç duyulan ürünleri de, makinaları da artık mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerimiz üretiyor. Bunlar çok keyifli. İnşallah bunları kademe kademe çok daha nitelikli hale getirip öğrencilerimizi işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerle tam donanımlı, çok kolay istihdam edilebilir ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanları çok daha yetiştirebilir okullar haline getireceğiz. Büyük emeğiniz var, hepinize çok teşekkür ederim. Okul müdürümüzü kutluyorum. Hakikatten heyecanla çalışıyor. Burayı çok daha güçlü hele getirmemiz lazım. Burası bir de tarihi bir lisemiz. Yani geleneği olan bir lisemiz. Mümkün olduğu kadar geleneği üretimle iç içe geçirip çok daha güçlü hale getirebiliriz. Sadece Balıkesir değil Türkiye’ye örnek bir mesleki eğitim kurumuna dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. El birliği yaptığımız takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok" diye konuştu.