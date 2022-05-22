Bakan Özer, Londra’da Dünya Eğitim Forumu’na katılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünyanın en büyük eğitim bakanları toplantısı olarak kabul edilen Dünya Eğitim Forumu’na katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl 100’ün üzerinde ülkeden eğitim bakanlarının katılımıyla 22-25 Mayıs’ta Londra’da gerçekleştirilecek Dünya Eğitim Forumu’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Özer, eğitimde karşılaşılan zorluklar ve fırsatların değerlendirileceği forum çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunacak. 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Bakanlar Oturumu’nda ise 100’ün üzerinde ülkeden gelen eğitim bakanına hitap edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Dünya Eğitim Forumu’nun; eğitimcilere, eğitimin mevcut durumunu ve geleceğini diğer ülkelerle birlikte değerlendirme imkanı sunduğunu belirtti.

Forumda ele alınacak tartışmaların, daha iyi bir gelecek için eğitim politikalarına yön vereceğini söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"Forum süresince, diğer ülke bakanları ile tecrübe paylaşımında bulunacağız. 2020 yılından itibaren maruz kaldığımız Covid-19 salgını eğitim sistemlerinde de dünya çapında büyük bir krize sebep oldu. Salgın çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra akademik hayatlarında da tahribata yol açtı. Forumda bu etkileri ele alarak, özellikle öğrenme kayıpları ve bunların telafisi üzerinde değerlendirmeler yapma ve tecrübe paylaşımı imkânı bulacağız. Bunun yanı sıra ülkemizin özellikle son 20 yılda eğitim alanında yaptığı çalışmaları ve yatırımları, mesleki eğitimde geldiğimiz noktayı bu forumda diğer ülkelere anlatacağız."

Dünyanın farklı bölgelerinden konuşmacıların katıldığı genel toplantılar ile belirli konulara odaklanılan özel grup toplantılarının yapılacağı forum çerçevesinde, 9 panel düzenlenecek. Panellerde, “kaynakların nasıl daha etkili kullanılacağı, nasıl daha güçlü, destekleyici ve iyi bir eğitim sistemi kurulacağı” gibi soruların yanıtları aranacak. Dijital eşitlik, teknolojik gelişmeler ve yeniliklerin ele alınacağı panellerde, ülkeler yeni ve uzun vadeli sorunlara ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacak.