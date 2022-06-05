Bakan Özer, LGS çerçevesindeki sınavın canlı olarak takip edildiği merkezde

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS çerçevesindeki merkezi sınavın canlı olarak takip edildiği MEB Sınav Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 sınav merkezinde 09.30’da başladı. 17 bin 899 salonda uygulanan sınav MEB Sınav Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ediliyor. Sınav koordinasyon merkezinden 81 ile destek veriliyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sınav Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.