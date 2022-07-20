Bakan Özer, köy yaşam merkezi açtı

İzmir’de Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çok sayıda köy yaşam merkezini açıp vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı sonrası Urla ilçesindeki Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi açılışına katıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür’ün de katılım sağladığı açılışta konuşan Bakan Özer, son 20 yılda eğitimle ilgili çok önemli yatırımlar yapıldığını belirtip büyük şehirlere göçten dolayı taşımalı eğitim mekanizmasının devreye girdiğini hatırlatarak “Covid sürecinden sonra insanlar doğaya doğru yönelmeye başladı. Nitelikli tarım, enerji ve doğal gaz gibi çok önemli alanlar olmaya başladı. Bu yeni akışı değerlendirmek için köy yaşam merkezlerini devreye soktuk. Köy okullarının açılması ile ilgili öğrenci sayısı kriterini kaldırdık. Köylerdeki anaokulu açılma kriterini 10’dan 5’e düşürdük. Bu küçük adım, 12 bin köy çocuğunun anaokuluna ulaşmasına vesile oldu. Nice köy yaşam merkezlerini açacağız. Vatandaşlarımızın talep ettiği tarım, hayvancılık, günlük gereksinim, kadın istihdamı ile ilgili ne varsa burada vatandaşın erişimine açacağız” diye konuştu.

Eğitim için seferberlik

İzmir’in kritik bir il olduğunu vurgulayan Bakan Özer, “İzmir ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur. Bugün Valiliğimizde güzel bir değerlendirme toplantısı yaptık, yatırımları değerlendirerek eğitim kalitesini daha iyi bir noktaya getirmek için çalıştık. İzmir’deki eğitim yatırımını 5.1 milyar liraya çıkardık ve 2023 yılında bu yatırımları büyük ihtimalle tamamlamış olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütçemizi verimli kullanarak okullarımızı çok daha hazırlıklı şekilde hizmete sunacağız. Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz tüm illerde seferber olacak” dedi.

“Bu proje çok önemli”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de “Bu binanın tekrar eğitim camiasının hizmetine verilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje çok önemli. Okulları ve eğitimi dört duvar arasına indirgedik bir müddet ama eğitim interaktif bir şeydir. İnteraktif etkileşim kaybedilmişti ama projeyle yeniden canlanıyor. Güzel örneklerinden birinin Uzunkuyu’da hayata geçmesi çok kıymetli” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından Bakan Özer’in ölçülerine göre yapılan efe giysisi ve çizmeleri takdim edildi. Daha sonra protokol açılış kurdelesini keserek köy yaşam merkezini gezdi.

Proje ile birlikte kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor.