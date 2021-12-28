Bakan Özer: "Katsayı uygulamasının getirdiği mağduriyetler büyük oranda çözüldü"

İzmir’de Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin ürettiği ödüllü teknolojik ve endüstriyel ürünleri inceleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Katsayı uygulamasının getirdiği mağduriyetler büyük oranda çözüldü" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konak’ta bulunan Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Bakan Özer’i kapıda öğrenciler çiçekle karşılarken, okulda kurulan alanda İzmir’de eğitim öğretim veren mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin ürettiği ödüllü teknolojik ve endüstriyel ürünleri tek tek inceleyen Bakan Özer, öğrenci ve öğretmenlerden bu ürünler hakkında bilgi de aldı.

Öğrencilerin ürettiği ’akıllı kürsü’den öğrenci ve öğretmenlere seslenen Bakan Özer, özellikle 2000’li yıllarda yaşanan katsayı uygulamasının getirdiği mağduriyetlerin büyük oranda çözüldüğünü söyledi. Mesleki eğitim veren okulların misyonunun ve vizyonunun değiştiğine de değinen Bakan Özer, "Artık mesleki eğitim, akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih ettiği, geleceğe umut veren, okurken kazanç getiren, ayakları üzerinde duran öğrencilerin tercih ettiği bir okul türüne dönüştü" dedi.

Bakan Özer, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı. Bakan Özer daha sonra, İzmir Valiliğini ziyaret etti. Özer, ziyarette Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.