Bakan Özer: “İlk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm öğrencilerimizin sırasına 130 milyon yardımcı kaynağı da ücretsiz olarak bıraktık”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sancaktepe’de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, “Yardımcı kaynak problemini de ilk kez çözdük ve ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm öğrencilerimizin sırasına sadece ders kitaplarını değil, 130 milyon yardımcı kaynağı da ücretsiz olarak bıraktık” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sancaktepe’de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’na katıldı.

“Eğitimin önüne konmuş olan tüm antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı”

Son 20 yılın Türkiye Cumhuriyeti eğitim tarihinde devrimsel dönüşümlerin olduğu çok nadide bir döneme tekabül ettiğini söyleyen Bakan Özer, “Bu dönem okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar bu ülkenin evlatlarının eğitimin tüm kademesine çok rahat bir şekilde erişebilmeleri için devasa yatırımların yapıldığı bir dönemdir. İşte bu dönemde ilk kez okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları yüzde 11’lerden yüzde 93’lere, ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44’lerden yüzde 90’lara, yükseköğretimdeki okullaşma oranları yüzde 14’lerden yüzde 48’lere ulaşmıştır.

300 binlik dersliklerimizin sayısı bugün itibarıyla 857 binlere çıktı. Yani 1 milyona yakın. 2000’li yıllardan önce eğitimin önüne konmuş olan tüm antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı bu dönemde. Hatırlayın, bu ülkede kız çocuklarının, bu ülkenin evlatlarının eğitime erişiminin önünde başörtüsü engeli vardı. Kız çocuklarımız, kadınlarımız yükseköğretim kurumlarının kapısında acılı hikâyelerle kendi ülkesinde parya olmanın eziyetini çekiyorlardı. İmkân bulanlar yurt dışına gidip kendi ülkelerini terk ederek eğitim almak zorunda kaldılar” dedi.

"Yardımcı kaynak problemini çözdük"

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ücretsiz ders kitaplarının tüm öğrencilerin sıralarının üzerinde hazır edildiğini ifade eden Bakan Özer, "Sadece bununla kalmadık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uzun yıllardan beri eğitim sistemimizde kronik bir problem olarak siz değerli velilerimizin üzerinde ciddi maddi külfetler oluşturan yardımcı kaynak problemini de ilk kez çözdük ve ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm öğrencilerimizin sırasına sadece ders kitaplarını değil, 130 milyon yardımcı kaynağı da ücretsiz olarak bıraktık. Böylece okullardaki yardımcı kaynak problemini de kökünden çözmüş olduk. Okulların temizliği ile ilgili her yıl gecikmeli şekilde sisteme giren temizlik elemanlarını ilk kez eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce okullarımıza gönderdik. İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik. İstedik ki okullarımız temizlik malzemesini, kırtasiye malzemesini, küçük onarımlarını ve en önemlisi eğitim öğretim materyallerini, diğer donatımlarını hiç kimseye ihtiyaç duymadan karşılasın. Bu bağlamda tüm okullarımıza 3 milyar 750 milyonluk bir bütçeyi göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Eğitim sisteminin kronik bir problemi olan kayıt esnasındaki bağış problemini de kökünden çözdüklerini söyleyen Bakan Özer, "Okullarımızın ihtiyacını karşılamak için göndermiş olduğumuz 3 milyar 750 milyon TL’nin şu ana kadar 2 milyar 150 milyonunu okullarımız kullanabildiler. Hâlâ okullarımızın bütçesindeki 1 milyar 600 milyon TL, okulların ihtiyacının karşılanması için hazır bulunuyor. Eğitime bu kadar devasa yatırım yapmış olan bir hükûmetin okulların ihtiyacını karşılayamaması mümkün müdür? Mümkün değildir. İşte ilk kez bu yaptığımız bütçe gönderme uygulamasını, inşallah, bundan sonra da devam ettireceğiz. 4 bin 256 okulun büyük onarımını ve güçlendirmesini de tamamladık. Temel Eğitimde 10 bin okul projesi, yeni okullar, yeni anaokulları ve köy yaşam merkezleri ile eğitim öğretime hazırlıklı bir şekilde girmenin büyük mutluluğunu duyuyoruz” diye konuştu.