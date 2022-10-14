Bakan Özer, il milli eğitim müdürleri ile Ankara’da bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dört haftasını ve yürütülen projeleri değerlendirmek üzere 81 ilin milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi.

Başkent Öğretmenevi’nde yapılan toplantıda Bakan Özer, 81 ilde eğitimde ulaşılan noktayı değerlendirdi. Toplantıda tüm illere verilen yatırımların geldiği aşama ve yapılması gerekenlerle ilgili ilave çalışmalar da ele alındı. Yıl sonu için konulan hedeflerdeki durumun da masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Bakan Özer, "’2022 yılı sonu itibarıyla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete alacağız’ diyerek yola çıkmıştık. 10 ay gibi kısa sürede bin 800 bağımsız anaokulunu bitirdik. 14 bin 80 ana sınıfını da hizmete aldık. Şu anda yüzde 94’e ulaşan 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 100’e tamamlanacak. Bu, gerçekten bir devrimdir. 2022’nin sonuna kadar anaokulu sayısı 3 binle kalmayacak, 4 bini geçecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen haberler bizi memnun ediyor. Aile Okulu Projemizde 1 milyon aileye ulaşma hedefimize doğru da emin adımlarla ilerliyoruz. Yıl sonunda 1 milyon çırak ve kalfa hedefimize de çok yakınız. Sayı, şu an 857 bine ulaştı" diye konuştu.

“İstediğimiz şey eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek”

Ağustos ayında tamamlanan Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi ile ilgili de çok olumlu geri dönüşler geldiğine dikkati çeken Bakan Özer, "Temel eğitimde en dezavantajlı 10 bin okulu çok güçlü hale getirdik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok daha güvenli, çok daha huzurlu ortamlardalar. İnşallah, 2023 yılında da ’Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi’ni yapacağız. Dolayısıyla dokunulmadık tek bir okul kalmayacak. Her okul mümkün olduğu kadar aynı imkanlara, aynı altyapıya, aynı bilişim teknolojilerine, aynı laboratuvarlara, aynı kütüphanelere ve aynı içeriklere sahip olacak. İstediğimiz şey, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitime erişimi artırmak için çok sayıda sosyal projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Özer, bunlardan birinin de 140 milyon yardımcı kaynağı ücretsiz olarak öğrencilere dağıtmak olduğunu kaydetti.

"Okullar ihtiyaçlarını kendileri giderebilsinler diye gönderdiğimiz miktar, 4,5 milyar"

Okulları her yönüyle güçlendirmek için Bakanlık olarak ilk kez tüm okullara bütçe gönderdiklerini hatırlatan Özer, "Okullar temizlik malzemesini, kırtasiye malzemesini, küçük onarımlarını, laboratuvarlarını ve donatımlarını kendileri giderebilsinler diye gönderdiğimiz miktar 4,5 milyar. Şu ana kadar 3 milyar lirası

kullanıldı. 1,5 milyar lira okul yöneticilerinin kullanımı için hazır" dedi.

“Şu anda gelinen nokta itibarıyla 192 saate eriştik”

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine verilen öneme de değinen Bakan Özer, öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarına kulak verildiğinde eğitimler konusunda çok istekli olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"2020 yılında öğretmen başına düşen eğitim süresi 44 saatti, 2021 yılını 92 saatle kapattık. 2022 yılındaki hedefimiz, öğretmen başına 120 saatlik bir eğitim hizmeti sağlayabilmekti. Şu anda gelinen nokta itibarıyla 192 saate eriştik."

Bakan Özer, 81 ilde tüm süreçleri başarılı bir şekilde yöneten il, ilçe ve okul yöneticileriyle öğretmenlere teşekkür etti.