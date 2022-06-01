Bakan Özer: "İki hafta içerisinde sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “18 yaş üstü engelli kardeşlerimizin devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. Nasıl yardımcı olabiliriz diye çaba sarf ediyorduk. İnşallah 2 hafta içerisinde tüm süreç tamamlanmış olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilk pilot uygulaması olmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan ve onlara hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanacak olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası 1 Haziran’da başladı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın açılışı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Ankara’da Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda yapıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, “Ülkelerin en değerli sermayesi beşeriyet sermayesidir ve bu beşeri sermaye nitelikli hale getirmedeki kullanılabilecek en uygun ve yaygın unsur da eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağı nüfusunun eğitime erişimini arttırmıyoruz. Aynı zamanda eğitim çağı nüfusunun dışındaki tüm vatandaşlarımızın da talep etmiş oldukları, istemiş oldukları eğitimleri, kursları, etkinlikleri düzenleyerek vatandaşımızın hayat boyu öğrenme öğrenicileri olması yönünde onlara teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi son 19 yılda bu bağlamda çok önemli gelişmeler sağlandı. Bir taraftan okul öncesinden yükseköğretime kadar okullaşma oranları çocuklarımızın eğitime erişimin önündeki tüm engeller kaldırılırken, diğer taraftan eğitime erişimle ilgili kılık kıyafetten katsayı uygulamasına kadar çok sayıda engel kaldırılarak, ülkemizin en nitelikli en değerli sermayesi olan beşeri sermayesinin güçlü olması için çok çaba sarf ettik” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de 998 tane Halk Eğitim Merkezi vatandaşımızın taleplerini alarak kursları vatandaşlarımıza sunma gayreti içerisindeler”

Engelli vatandaşlar için eğitim adına atılan birçok adım olduğunu ve bunun da devam edeceğini vurgulayan Bakan Özer, “Kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla, özel eğitim uygulama okullarıyla, meslek okullarıyla eğer süren hastalığı varsa evinde, hastanedeyse bulunduğu yerde, her yerde Milli Eğitim Bakanlığı tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında oldu. Şu anda 453 bin tane engelli vatandaşımız, çocuğumuz bu eğitim imkanlarından faydalanmakta. Biz sadece bununla yetinmedik. Aynı zamanda eğitim çağı nüfusunun dışındaki vatandaşlarımızın özellikle Türkiye’nin her noktasına ulaşmış olan Halk Eğitim Merkezleri ile istemiş oldukları eğitimleri alabilmelerini sağladık ve destekledik. Şu anda tüm Türkiye’de 998 tane Halk Eğitim Merkezimiz vatandaşımızın taleplerini alarak. yerinde beklemeden ayaklarına giderek hangi kursları istiyorlarsa o kursları Halk Eğitim Merkezleri üzerinden vatandaşlarımıza sunma gayreti içerisindeler” şeklinde konuştu.

“Yılın sonuna kadar hedefimiz bu sayıyı 10 milyona çıkarmak”

Halk Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimin her geçen yıl üzerine koyarak ilerlediğine dikkat çeken Bakan Özer, “Geçen sene Halk Eğitim Merkezleri üzerinden vatandaşlarımıza sunulan kurslardan yararlanan kursiyer sayısı yaklaşık 5 milyondu. 2022 yılında hedefimizi her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmak olarak koyduk. Çünkü biliyoruz ki bu aslında sadece vatandaşlarımızın kendilerini konforlu bir yaşam elde etmeleri anlamında desteklemiyor. Aynı zamanda istihdamı, kadın istihdamını da olumlu bir şekilde destekliyor ve diğer taraftan ebeveynlerin eğitim seviyelerini arttırdığımız zaman biz biliyoruz ki okullardaki çocuklarımızın akademik başarıları da dolaylı olarak artıyor. Yani çok boyutlu bir pozitif faydası olan merkezlerimizi çok daha kapsamlı bir şekilde vatandaşımızın hizmetine sunmak istedik. 2021 yılında yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza kurs hizmeti sunarken, 2022 yılında 5 ayı tamamlamadan 5 milyon 225 bin vatandaşımızı bu hizmetlerden yararlandırdık. İnşallah yılın sonuna kadar hedefimiz bu sayıyı 10 milyona çıkarmak” açıklamasında bulundu.

“24 tane olan olgunlaşma enstitüsünü de 29’a çıkartıyoruz”

Olgunlaşma enstitülerinin Türkiye’nin 24 noktasında geçmişten bugüne kültür ve tarihi dokuyu taşımak için çalıştığını belirten Bakan Özer, “Türkiye’nin 24 noktasında olgunlaşma enstitüleriyle geçmişten günümüze o tarihi dokuyu, kültürü taşımak ve yeni inovatif yaklaşımlarla güncelin içerisine dahil etmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Olgunlaşma enstitülerimiz de uzun yıllardan beri ta Osmanlı’dan gelen, Selçuklu’dan gelen o geleneksel üretim, sanat, kültürle ilgili müktesebatı günümüze taşımada çok büyük işler görüyor. Özellikle olgunlaşma enstitüleriyle ilgili projeleri saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 24 tane olan olgunlaşma enstitüsünü de genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 29’a çıkartıyoruz. Bugün itibarıyla Edirne, Balıkesir, Kastamonu, Zonguldak ve Siirt illerimize de birer tane olgunlaştırma enstitüsü kuruyoruz” dedi.

Bakan Özer, ayrıca bir müjdeyi ilk kez açıkladığını ifade ederek, “Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üstü engelli kardeşlerimizin devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. Nasıl yardımcı olabiliriz diye çaba sarf ediyorduk. İnşallah 2 hafta içerisinde tüm süreç tamamlanmış olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilk pilot uygulaması olmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan ve onlara hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız” açıklamasında bulundu.

998 Halk Eğitim Merkezi ve 24 Olgunlaşma Enstitüsü

2022 yılının ilk 5 ayında hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz olarak açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa 5 milyon 224 bin 297 kursiyer katılım sağladı. Bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için haziran ayının ilk haftası “Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlanıyor. Bu yıl ikincisi 1-7 Haziran tarihlerinde kutlanacak Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Türkiye genelinde pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde hayat boyu öğrenme kurumları olan 998 Halk Eğitim Merkezi ve 24 Olgunlaşma Enstitüsü ile tüm okullarda kutlama programları düzenlenecek.