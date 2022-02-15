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Bakan Özer, Gaziantep’teki eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep’te yapılan İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası kentteki eğitim yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Türkiye genelinde yapılacak olan 3 bin yeni anaokulunun 138’inin Gaziantep’e yapılacağını duyurdu.

Eğitim 15.02.2022, 13:14
Bakan Özer, Gaziantep’teki eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep’te yapılan İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası kentteki eğitim yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Türkiye genelinde yapılacak olan 3 bin yeni anaokulunun 138’inin Gaziantep’e yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, Gaziantep’teki eğitim-öğretim seviyesinin daha iyi noktalara getirilmesi için yapılan yatırımlar ve çalışmalarla ilgili müjdeler verdi. Bakan Özer, Türkiye genelinde yapılacak olan 3 bin yeni anaokulunun 138’inin Gaziantep’e yapılacağını duyurarak, "3-5 yaş aralığındaki öğrencilerimizin okul öncesi eğitime erişimlerini arttırmakla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız. Bu 3 bin anaokulundan 138 tanesini Gaziantep’e kazandıracağız." dedi.

Bakan Özer, Gaziantep’teki eğitim yatırımlarını açıkladı

Bakan Özer, Gaziantep’teki kentteki eğitim yatırımları ile ilgili sorunların çözümü için önemli kaynaklar aktardıklarını ifade ederek, "Gaziantep’in gerçekten eğitim tarihindeki geçmişine bakıldığı zaman müthiş bir kapasite artışına gidildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Gaziantep’teki eğitimle ilgili sorunların çözümüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının müthiş bir irade ortaya koyduğu görülüyor. Gaziantep’teki bu çerçevedeki en önemli problemimiz arsa problemi. Hakikaten eğitim yapılacak arsaların oluşturulmasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Sağ olsun Sayın Valim, milletvekillerim, belediye başkanlarım el ele vererek Gaziantep’teki arsa sorunlarıyla ilgili çözüme yönelik çok ciddi adımlar atıyorlar. İnşallah bu kamulaştırmayla ilgili belirlemiş oldukları yeni arsa üretimleri çerçevesinde ilave yatırımlarla Gaziantep’in eğitimle ilgili altyapı sorununu adım adım çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.

“Gaziantep’e bin 300 yeni öğretmen atadık”

Bakan Özer, Gaziantep’e yeni atanan bin 300 öğretmenin ikinci dönemle birlikte görevlerine başladığını anımsatarak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasında ve eğitimin daha etkileşimli bir şekilde sürmesinde yeni atamaların çok önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

“Gaziantep’e 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak”

Bakan Özer, kente yeni yapılacak anaokulları ile anasınıfları hakkında da açıklama yaparak, “Gaziantep’e 2022 yılında 138 yeni anaokulu yapacağız. Bildiğiniz gibi biz 2021 yılında yeni dönemde ağırlık vereceğimiz en önemli konulardan bir tanesi de okul öncesi eğitime erişim kapasitesini arttırmak olduğundan bahsetmiştik. Bu çerçevede başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizde hızlı şekilde yatırım yapmak, özellikle 3-5 yaş aralığındaki öğrencilerimizin okul öncesi eğitime erişimlerini arttırmakla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız. Bu 3 bin anaokulundan 138 tanesini Gaziantep’e kazandıracağız. Onunla ilgili de arazi çalışmaları bugün gördük ki tamamlanmış, inşallah kaynakları hemen göndereceğiz. Dolayısıyla Gaziantep’teki yatırım bütçesini bu söylemiş olduğumuz yatırımlarla birlikte 2,5 milyarlık mevcut olan devam eden yatırımlara bu 138 anaokulu, büyük onarımlar, kamulaştırmalar ve ilave yatırımlarla birlikte 4 milyar liralık gerçekten çok ciddi bir yatırımı Gaziantep’e kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep’te 12 yeni bilim sanat merkezi yapılacak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep’te mevcut üç olan bilim sanat merkezi sayısının yapılacak olan 12 yeni merkezle 15’e çıkacağını da açıklayarak, “Özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek olmak amacıyla Türkiye’nin her noktasında Bilim Sanat Merkezleri bulunuyor. Gaziantep’te de 3 olan bu merkezlerin sayısını 12’ye çıkaracağız. Kentteki 3 Rehberlik Araştırma Merkezi sayısının da arttırılması için karar aldık” diye konuştu.

Yapılan tüm bu yatırımların Gaziantep’e hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer, kentteki yatırımların yapılmasına destek veren Vali Davut Gül’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve diğer ilgililere teşekkür etti.

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