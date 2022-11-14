Bakan Özer: "En güvenli ortamların eğitim ortamı olması gerekiyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de eğitim sisteminde 19 milyon öğrenci bulunduğunu belirterek, "En güvenli ortamların eğitim ortamı olması gerekiyor" dedi.

Bir dizi inceleme ve açılışlar yapmak üzere Hatay’a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak Hatay Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalamasının ardından Hatay Valiliği toplantı salonunda il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, en güvenli ortamların eğitim ortamı olması gerektiğini söyledi.

Bakan Özer, Türkiye’de güçlendirme çalışmalarını yılsonuna kadar tamamlanacağını belirterek “Hatay’ın eğitimde gelmiş olduğu noktadan mutluluk duydum. Toplantıya başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığımızın 2022 yılı yatırım programındaki bütçesi 619 milyon TL’ydi. Bugünkü değerlendirmemizde Hatay ilimizin eğitimde ki kalitesini daha üst sıralara çıkarmak için 1 milyar 982 milyonluk ilave ile 2 milyar 591 milyon liraya çıkmış bulunuyor. Türkiye’de eğitim sisteminde 19 milyon öğrencimiz var ve en güvenli ortamların eğitim ortamı olması gerekiyor. Güçlendirme çalışmalarının tüm Türkiye’de yılsonuna kadar nihayetlendirileceğiz. Çalışmaları Hatay ilimizin hızlı bir şekilde tamamlaması için 500 milyon liralık ilave güçlendirme yatırımını Hatay’a kazandırdık. Okulların büyük onarım ihtiyaçları için 100 milyon liralık bütçe ilave ettik” dedi.

Türkiye’de beş yaştaki okullaşma oranlarını bir sene gibi kısa sürede yüzde 65’ten yüzde 97’ye ulaştırdıklarını belirten Bakan Özer şöyle devam etti:

“En fazla yatırımın ise okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için ayırdık. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıktık ve şu ana kadar 2 bin 50’si bağımsız anaokulu, 15 bin 500’ü de ana sınıfı olmak üzere aslında 5 bin 150 bağımsız anaokulu kapasitesini oluşturmuş bulunuyoruz. Böylece Türkiye’de beş yaştaki okullaşma oranlarını bir sene gibi kısa sürede yüzde 65’ten yüzde 97’ye ulaştırdık. Üç yaştaki okullaşma oranını yüzde 9’lardan yüzde 16’lara ve dört yaştaki okullaşma oranlarını da yüzde 16’dan yüzde 35 gibi bir orana yükselttik. İnşallah, yılın sonunda bu oranları çok daha yüksek noktalara taşıyıp özellikle beş yaşı yüzde yüze tamamlayıp üç ve dördü de önemli oranda artırarak ortalamasını inşallah yaklaştırmış olacağız."

Hatay’a 42 yeni okul yapılacağını ve yeni bir olgunlaşma enstitüsü kurulacağını da belirten Bakan Özer, “Hatay’da 3’ü özel eğitim olmak üzere 17 bağımsız anaokulu yapacağız. 15 tane yeni ilkokul yapacağız. 10 tane de ortaokul yapacağız. Yani toplamda 42 yeni okulu Hatay’a kazandırmış olacağız. İskenderun’da inşaatı başlatılan ama devam etmeyen öğretmenevini de yatırım programına aldık hızla tamamlanabilmesi için gerekli ödenekleri tahsis edeceğiz. Antakya’da ki mevcut öğretmenevinin güçlendirmesini yaptığımız gibi 2023 yılında ilave bir öğretmenevini de kazandırmış olacağız. Tüm illerimizde olgunlaşma enstitüsünü kapasitelerini arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Bugünde yeni bir olgunlaşma enstitüsü kurulmasının müjdesini veriyorum. Sadece gastronomi enstitüsü değil aynı zamanda geçmişten gelen ürünlerin yeni inovatif yaklaşımlarla geleceğe taşınması ile ilgili rol model olacak olgunlaşma enstitüsünü kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer’e ziyaretinde, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal da eşlik etti.