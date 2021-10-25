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Bakan Özer: “(Covid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87."
Bakan Özer: “(Covid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87."
Eğitim 25.10.2021, 11:51
Bakan Özer: “(Covid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87."