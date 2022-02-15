banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

Bakan Özer Çocuk Şenliği Kitap Fuarı’nı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı"nı ziyaret etti.

Eğitim 15.02.2022, 18:29
Bakan Özer Çocuk Şenliği Kitap Fuarı’nı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı"nı ziyaret etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen çocukların kitap okuma alışkanlıkları edinmesi ve öğrenirken eğlenmesinin amaçlandığı “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı” Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. 14-20 Şubat arasında düzenlenecek olan fuarda yazarlarla yapılacak söyleşilerin yanı sıra çocuklar için, Müzikal, sinema, tiyatro, oyun, atölye ve okuma etkinliklerinin yapılacağı fuarda, 18 yazar çocuklarla buluşacak.“Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence” sloganıyla çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve eğlenmelerinin amaçlandığı “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı” başladı.

“Şahinbey belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”

Şahinbey Belediyesi Bilim Şahinbey atölyelerini ve Çocuk Şenliği Kitap Fuarını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şahinbey Belediyemiz Gaziantep’te eğitimdeki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Belediye Başkanımız eğitim gönüllüsü. Okullarımızın kütüphane ihtiyacından, laboratuvar ihtiyaçlarına kadar her türlü alanda her zaman bize destek oluyor. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize eğitim materyalleriyle ilgili her türlü desteği sağlıyor. Kitap fuarını gezmekten de büyük mutluluk duydum. Böyle bir fuarı Gaziantepli gençlerle buluşturduğu için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederim. Gördüğümüz kadarıyla tüm öğrenciler burada mutlu vakit geçiriyorlar. Bir taraftan kitapla temas ediyorlar. Bir taraftan eğlence merkezlerinde eğleniyorlar. Sayın Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kitap fuarını önemsiyorum”

Kurumların kitap fuarlarına katılım için imkan oluşturduğunu ifade eden Vali Davut Gül, “Türkiye’nin en güzel kongre merkezlerinden birinde bu kış gününde üşümeden çok iyi şartlarda kitap fuarı yapmak her şehre nasip olmaz. Hamdolsun Gaziantep’in ve Şahinbey’in böyle bir imkanı var. İnşallah bu kitap fuarlarından yaz demeden kış demeden olabildiğince istifade edeceğiz. Kaymakamlarımızın organizesinde olabildiğince çok öğrencinin ziyaret etmesini sağlayacağız. Kitaba erişim noktasında Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde çok güzel bir projeyle bütün okullarımızda kütüphaneler kuruldu. ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ kampanyasıyla gerek valiliğimiz gerek büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz gibi bütün kurum ve kuruluşlar olabildiğince kitap temin etti. Ama kitabı fuarda gezerek yazarıyla tanışarak, satın alarak, ona vakit harcayarak temin edilmesi bence en kıymetlisidir. Bu açıdan da kitap fuarlarını önemsiyoruz, inanıyorum ki kitap fuarı bir hafta içerisinde dolu dolu geçecek. Ben emeği geçen başkanımıza, milletvekilimize, genel müdürlerimize ve bütün haziruna teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu

“Biz sizler için varız”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, kitabın en iyi dost olduğunu belirterek, “Gazişehrimizde Valimizin, Belediye Başkanlarımızın, çok değerli Milletvekillerimizin ve çok kıymetli Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey’in de, önderliğiyle büyük bir eğitim, kültür ve spor faaliyetleri çalışmaları devam ediyor. Gazişehir, eğitim, spor, kültür şehri yapmak için çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinde 80 yılda yapılan okulların son yirmi yılda dört beş katı okul yapıldı. Milli Eğitim Bakanımızın desteğiyle Gaziantep’i daha iyi daha nezih okullara kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu fuardan ve kitaplardan faydalanın kitap en iyi dosttur. Gazişehri okullarıyla, spor salonlarıyla, sosyal tesisleriyle, kütüphane ve millet kırathaneleriyle sizler için çok fazla imkan sunan bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Sizlerden tek istediğimiz buralardan daha fazla faydalanmanız. Anne babalarınızdan sizleri buralara getirmelerini istemelisiniz. Bizler sizler için varız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar eğlenerek öğrenmeli”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenledikleri kitap fuarıyla çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek, “Dinimizin ilk emri okudur. Bu nedenle daha çok okumamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz, ‘iki günü bir olan ziyandadır’ diyor. Onun için daha çok okuyacağız, öğreneceğiz. Buna kitap fuarları vesile oluyor. İlk kitap fuarımızı geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik ve gerçekten çok verimli, başarılı geçti. Geçtiğimiz kitap fuarımızın ardından Valimizin önerisiyle daha fazla kitap fuarları düzenleme kararı almıştık. Bu fuarı daha önceden yani sömestr tatilinde yapmayı hedefliyorduk ancak kar yağışları nedeniyle yapamadık. Ancak önemli değil çünkü bu hafta başından sonuna kadar kitap fuarımız, çeşitli eğlencelerle devam edecek. Çocuklarımıza hem kitap okumayı teşvik ediyor hem de eğlendirirken öğretmeyi hedefledik. İnşallah bu konuda muvaffak oluruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11