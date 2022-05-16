banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı
THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı
Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Peynir fiyatları düşebilir!
Peynir fiyatları düşebilir!
Rakıya zam geldi!
Rakıya zam geldi!

Bakan Özer: “Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu merkezlere seçilmiş öğrenciler değil, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bilim ve Sanat Merkezleri, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibariyle Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu merkezlere seçilmiş öğrenciler değil, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız” dedi.

Eğitim 16.05.2022, 13:41
Bakan Özer: “Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu merkezlere seçilmiş öğrenciler değil, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bilim ve Sanat Merkezleri, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibariyle Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu merkezlere seçilmiş öğrenciler değil, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) Alt Yapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı’na katıldı. Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılda eğitim alanında atılan adımlara dikkat çekerek, “Kız çocuklarımızın okullaşma oranları Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkek çocukların okullaşma oranını geçti. Bu dönem özel çocuklarımız da unutulmadı. Geçen gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız riyasetinde özel eğitim okullarındaki çocuklarımız ile sporla ilgili bir etkinlik düzenlendi ve orada da konuştuk. Şu anda 453 bin özel eğitim öğrencimiz, kaynaştırma bütünleştirme yoluyla ya da özel eğitim anaokulu, uygulama okulu veya süreğen hastalığı varsa evinde, hastanedeyse hastanede eğitim alabilme imkanına sahip. Sosyal devlet anlayışı eğitimin tüm hücrelerine nüfuz edip sonuçlarını ortaya çıkarmakta. Bir ülkenin gelişiminde en önemli kaynağı beşeri sermayesi yani insan kaynağı. Bilim Sanat Merkezleri de özel yetenekli gençlerimizi yalnız bırakmayan, onların yeteneklerini geliştirmeleri için sürekli yanında yer alıp yeni programlarla onları destekleyen bir eğitim birimi olarak Türkiye’nin her tarafında gençlerimize hizmet vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Şu anda 81 ilde 355 tane Bilim ve Sanat Merkezimiz gençlerimizin hizmetindedir ve inşallah bu sayı giderek artacaktır”

Bilim ve Sanat Merkezleri ile ilgili üç adet ana hedefleri olduğuna vurgu yapan Bakan Özer, “En önemli şeylerden bir tanesi iyi şeylere erişimi kolaylaştırmaktır. 81 ilde 183 tane Bilim ve Sanat Merkezimiz vardı. Ama özellikle saha ziyaretlerinde gördük ki ilçelerden ilçelere, 50 - 60 kilometre ve 100 kilometre uzaktaki bir Bilim ve Sanat Merkezine gitmek için çocuklarımız uzun yollar kat ediyorlar. Dedik ki, ‘İmkanı olan her noktaya erişimi kolaylaştıracak şekilde Bilim ve Sanat Merkezleri kuralım.’ 2021 yılının sonunda Bilim ve Sanat Merkezlerinin sayısını 225’e çıkardık. 2022 yılı sonu için de 350 hedefini koymuştuk, 4 ayda hedefimizi aştık ve 355 sayısına ulaştık. Şu anda 81 ilde 355 tane Bilim ve Sanat Merkezimiz gençlerimizin hizmetindedir ve inşallah bu sayı giderek artacaktır” şeklinde konuştu.

“Kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz bile yok”

Bilim ve Sanat Merkezleri ile ilgili üç ana amaçlarından birinin de bu merkezlere donanımlı kütüphaneler kurmak olduğunu anımsatan Özer, “İkinci hedefimiz, tüm Bilim ve Sanat Merkezlerine en az bin kitaptan oluşan kütüphaneler kurmaktı. Allah’a şükür bunu da tamamladık. Sadece burada tamamlamadık, tüm okullarımızda kütüphane kurduk. 2021 yılının son 2 ayında 16 bin 361 yeni kütüphane kurarak şunu diyebildik, ‘Kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz bile yok.’ Bu kütüphanelerdeki kitap sayısını da her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bu projeye başladığımız zaman 28 milyon kitap olan kütüphanelerde şu anda 60 milyon adet kitap var. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1.6’dan 3.3’e ulaştı. Yıl sonunda da inşallah 100 milyon kitap hedefine de çok rahat ulaşacağız” diye konuştu.

"İlk kez bu yaz itibariyle Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu merkezlere seçilmiş öğrenciler değil, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız"

Milli Eğitim Bakanı Özer, katıldığı programda ayrıca, bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan bir uygulamadan da bahsetti. BİLSEM’lere girebilmek için aranan şartların bu yaz döneminde istenmeyeceğini yani tüm öğrencilerin bu merkezlerden faydalanabileceğini müjdeleyen Özer, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi Bilim ve Sanat Merkezleri, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibariyle Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu merkezlere seçilmiş öğrenciler değil, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki tane ders olacak. Bir bilim dersi olacak, ikincisi sanat dersi olacak. Bu dersleri de bizim bakanlık olarak okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için kullandığımız, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamına alınacak. Artık Bilim ve Sanat Merkezlerini de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamına alıyoruz. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimizle hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim öğretim dönemine değil 12 aya bakacağız. Yani öğrencilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız.”

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık