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Erzurum’dan 365 personel ve 87 araç, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için deprem bölgelerine gönderildi
Bakanlar Adana’da açıklama yaptı: 7 bina yıkıldı, 36 can kaybı var, enerji altyapılarında ciddi hasar var
Bakan Özer bazı illerde eğitime ara verildiğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz" dedi.
Eğitim 06.02.2023, 12:30
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz" dedi.