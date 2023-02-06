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Bakan Özer bazı illerde eğitime ara verildiğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz" dedi.

Eğitim 06.02.2023, 12:30
Bakan Özer bazı illerde eğitime ara verildiğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz" dedi.

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