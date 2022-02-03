Bakan Özer açıkladı! Yarıyıl tatili uzayacak mı?

Yüzyüze Eğitime Devam

"Yarıl yıl tatili uzayacak mı?" sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den net yanıt geldi.

Bakan Özer yaptığı açıklamada, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.