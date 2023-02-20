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Bakan Özer açıkladı! İşte okulların açılacağı tarihler
Bakan Özer deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini açıkladı.
Eğitim 20.02.2023, 12:59
Okullarda eğitime verilen arayla ilgili deprem bölgesindeki illerin 3 kategoriye ayrıldığını belirterek 2 kategorideki illerde eğitime verilen ara uzatıldığını duyurdu.
Bakan Özer şöyle açıkladı:
10 ilimizi üç kategoriye ayırdık.
1. kategoride Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır yer alıyor. (1 Mart'ta okullar açılıyor)
2. kategori Gaziantep - Osmaniye (13 Mart'a kadar uzattık)
3. kategori Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay (27 Mart'a kadar uzattık)