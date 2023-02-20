Bakan Özer açıkladı! İşte okulların açılacağı tarihler

Okullarda eğitime verilen arayla ilgili deprem bölgesindeki illerin 3 kategoriye ayrıldığını belirterek 2 kategorideki illerde eğitime verilen ara uzatıldığını duyurdu.

Bakan Özer şöyle açıkladı:

10 ilimizi üç kategoriye ayırdık.

1. kategoride Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır yer alıyor. (1 Mart'ta okullar açılıyor)

2. kategori Gaziantep - Osmaniye (13 Mart'a kadar uzattık)

3. kategori Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay (27 Mart'a kadar uzattık)