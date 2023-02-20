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Bakan Özer açıkladı! İşte okulların açılacağı tarihler

Bakan Özer deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini açıkladı.

Eğitim 20.02.2023, 12:59
Bakan Özer açıkladı! İşte okulların açılacağı tarihler

Okullarda eğitime verilen arayla ilgili deprem bölgesindeki illerin 3 kategoriye ayrıldığını belirterek 2 kategorideki illerde eğitime verilen ara uzatıldığını duyurdu.

Bakan Özer şöyle açıkladı:

10 ilimizi üç kategoriye ayırdık.

1. kategoride Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır yer alıyor. (1 Mart'ta okullar açılıyor)
2. kategori Gaziantep - Osmaniye (13 Mart'a kadar uzattık)
3. kategori Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay (27 Mart'a kadar uzattık)

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