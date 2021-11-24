Bakan Özer, 81 ilden öğretmenler ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden 81 öğretmen ile bir araya geldi. Bakan Özer, “Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklar. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleşen buluşmada 81 ili temsilen gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Programa şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesi de katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, “Sayın Cumhurbaşkanımız, dün akşam ‘Öğretmenler Günü’ müjdesi olarak hazırlıkları tamamlanan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın bir zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı müjdesini verdi. Bu düzenleme sayesinde bugün TBMM’de yaptığım

konuşmada da belirttiğim gibi Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklar. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek. Adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirebilme imkanına kavuşacaktır. 3600 ek gösterge ile birlikte yeni düzenlemenin şimdiden tüm öğretmen camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere hediyelerin takdim edildiği programda sanatçı Aylin Şengün Taşçı da mini bir konser verdi. Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, 81 ilden gelen öğretmenler, bürokratlar, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesi ve diğer davetliler katıldı.