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Bakan Özer, 81 İl Milli Eğitim Müdürü ile toplandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 İl Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yaptı.

Eğitim 07.09.2021, 14:40
Bakan Özer, 81 İl Milli Eğitim Müdürü ile toplandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 İl Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yaptı.


Toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldıktan sonra okulları sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutmak için uygulanacak tedbirler ele alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya; Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il millî eğitim müdürü katıldı.


Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

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