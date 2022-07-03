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Bakan Özer, 20 bin öğretmenin atamasında branş dağılımını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Buna göre, 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ilk sırada yer alıyor.

Eğitim 03.07.2022, 14:35
Bakan Özer, 20 bin öğretmenin atamasında branş dağılımını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Buna göre, 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ilk sırada yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Bakan Özer’in duyurduğu bilgilere göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve bin 4 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Ayrıca bakanlığın resmi internet sitesinden de Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek bir kılavuz yayımlandı.

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