Bakan Mahmut Özer: “Tüm öğretmenlere ve idarecilere 2. başarı belgesini gönderdik”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, zorlu salgın döneminde yüz yüze eğitime devam eden tüm öğretmen ve idarecilere bugün itibarıyla 2. başarı belgelerini gönderdiklerini açıkladı.

Bakan Mahmut Özer, Samsun’da Köy Yaşam Merkezi açılışı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması programına katıldı. Samsun’dan ayrılmadan önce protokol üyeleri ile birlikte Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Özer, tüm öğretmen ve idarecileri başarı belgesi ile ödüllendirdiklerini söyledi.

“Tüm öğretmen ve idari personelimize 2. başarı belgesini göndermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Korona virüsü salgını döneminde öğretmenlerin fedakarca görev yaptığının altını çizen Bakan Mahmut Özer, “2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılı için son haftaya girdik. Bu eğitim öğretim yılını kararlı bir şekilde yüz yüze eğitimle tamamlayabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz gerçekten her gün maske ile ders anlattılar, süreçleri takip ettiler ve aşılama oranlarıyla da sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil OECD ortalamasının da çok üzerinde bir ortalamayla güzel bir örnek teşkil ettiler. 1. dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize bu fedakarlıklarından dolayı başarı belgesi verdiysek, bugün itibariyle de tüm öğretmen ve idari personelimize 2. başarı belgesini göndermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimizi, bu sürece katkı veren tüm idari personelimizi kutluyorum” dedi.

Köy Yaşam Merkezleri’nin öneminden de bahseden Bakan Özer, “İnşallah Samsun’da başlayan bu proje tüm il ve ilçelerimizde ihtiyaç olunan her noktada köy okullarıyla, köy anaokullarıyla, halk eğitim merkezleriyle, yaz kamplarıyla, matematik atölyeleriyle özellikle bu sene başlatmış olduğumuz yaz okullarıyla çok yaygın bir şekilde kullanılacak. Valimiz Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan’a, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin Samsun’dan başlaması sembolik olarak da çok anlamlıydı. Bunu hayata geçirmek bizleri mutlu etti” diye konuştu.

“2021 Aralık ayı sonunda 160 bin olan çırak-kalfa sayısı bugün itibariyle 510 bine ulaştı”

Mesleki eğitim merkezleri sayesinde çırak ve kalfa sayısında büyük bir artış yaşandığına da değinen Özer, şunları söyledi:

“Mesleki eğitim merkezileriyle ilgili 2021 yılının sonunda yapmış olduğumuz kanun değişikliği ve dönüşüm mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci, çırak ve kalfa sayısında ciddi bir artışa yol açtı. 2021 Aralık ayı sonunda 160 bin olan çırak-kalfa sayısı bugün itibariyle 510 bine ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi 2022’in sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Samsun’da da iş dünyasının değerli temsilcileriyle oda ve borsa temsilcileriyle, oda ve borsa temsilcileriyle bu imkanı nasıl arttırabiliriz onu değerlendirme imkanımız oldu. 2 tane karar aldık. Biri Samsun’daki mesleki eğitim merkezlerindeki çırak-kalfa sayısını 20 bine çıkartacağız. İkincisi ise Bafra’da uzun zamandır beri bir çalışma vardı. Mesleki Eğitim Kampüsü yapılmasıyla ilgili Meslek Liseleri Kampüsü yapılmasıyla ilgili ona da bugün itibarıyla start vereceğiz. Bakanlık olarak o kampüsteki projeyi de destekliyoruz. Böylece bir taraftan merkezdeki mesleki eğitim kapasitesini arttırırken diğer taraftan Bafra’da mesleki eğitimle ilgili çok ciddi bir altyapısı olan kampüsü inşa ederek Samsun’daki mesleki eğitim kapasitesini çok daha üst seviyelere çıkartacağız.”