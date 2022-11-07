Bakan Kirişci: “Kırsala dönmeli, insanlarımızı doğduğu yerde doyurmalıyız”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kırsala dönmeli, insanlarımızı doğduğu yerde doyurmalıyız. Kırsalın, gençlerimiz ve kadınlarımız açısından cazip hale getirilmesi, geleceğimize yönelik beşeri sermayemize güçlü bir dinamizm kazandıracaktır” dedi.

Aktif olarak kullanılmayan köy okullarının tekrar açılarak ilkokul, anaokulu, halk eğitimi merkezi gibi hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekanlar olarak tasarlanan köy yaşam merkezlerinin sayısı 2 bine ulaştı.

Tamamlanan 2 bin köy yaşam merkezinin açılış töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra 81 ilin milli eğitim müdürleri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen muhtarlar katıldı.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini bir müzik dinletisi sunduğu programda konuşan Bakan Kirişci, hayata geçirdikleri bu ve diğer projelerin istikametinin, ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonu olduğuna dikkati çekti.

Tarımın bir istikbal ve istiklal meselesi olduğuna vurgu yapan Bakan Kirişci, küresel gelişmelerle bu meselenin daha da kritik bir önem kazandığını dile getirdi.

Kirişci, gıda güvenliğinin en stratejik konulardan birisi hatta milli güvenlik meselesi haline geldiğini ifade etti.

“İnsanlığın devamı, yaşamın sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği için, tarım sektöründe faaliyet gösteren nüfusun genç, dinamik, yöneten ve yönlendiren bir yapıda olması zorunluluktur” diyen Bakan Kirişci, tarımsal üretimin, artan dünya nüfusunu besleyebilmek için 2050 yılına kadar, küresel düzeyde yüzde 60 artması gerektiği bilimsel çalışmalarla ortaya koyulduğunu anlattı.

“Kırsala dönmeli, insanlarımızı doğduğu yerde doyurmalıyız”

Kirişci, şöyle devam etti:

“Sınırlı kaynaklara rağmen tarımsal üretimi artırmaktan başka yol ve çare yoktur. Bunun için doğru ve etkili yöntemlerle; hem verimliliği artırmamız, hem ekiliş alanlarımızı ve beşeri sermayemizi maksimum seviyede değerlendirmemiz, hem de sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor. Kırsala dönmeli, insanlarımızı doğduğu yerde doyurmalıyız. Kırsalın, gençlerimiz ve kadınlarımız açısından cazip hale getirilmesi, geleceğimize yönelik beşeri sermayemize güçlü bir dinamizm kazandıracaktır. Aynı zamanda çocuklarımızı ve kırsaldaki iş gücü potansiyelimizi üretime teşvik ederek gerekli bilgi ve farkındalıklara sahip kılmalıyız.”

1 Kasım’da Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları Köy Yaşam Merkezleri Projesi iş birliği protokolünün önemine değinen Bakan Kirişci, şunları aktardı:

“Bakanlıklarımıza ait eğitim merkezlerinin, hazırlayacağımız ortak takvim ve programlar çerçevesinde, çiftçi eğitim faaliyetleri için kullanılmasını sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitime yönelik, ortaklaşa etkinlikler ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeler, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım gibi konularda öğretmen ve öğrencilerimize yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yapacağımız bu çalışmalarda sahadaki en büyük destekçilerimiz, her zaman yanımızda olan siz değerli muhtarlarımız olacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.”

Konuşmaların ardından Aydın Yenipazar Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi, Sakarya Serdivan Uzunköy Köy Yaşam Merkezi, Bingöl Merkez Kuruca Köy Yaşam Merkezi, Trabzon Akçaabat Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi’ne canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç’in ettiği dua sonrasında köylerin kalbi olacak 2000 Köy Yaşam Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi.