Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk gencinin tüm dünyaya ışık saçtığını belirterek, “Gençlerin ışığı bütün Türkiye’yi aydınlattığı gibi inanıyoruz ki tüm dünyayı da aydınlatacak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Burada mezun olan gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, “Sebat etmek, kıymetli, çok mühim ve pek çok kapıyı, kilidi açabilecek bir anahtar. Bir işte kararlılık göstermenin, pes etmeden sabırla, inançla ve umutla onun üzerine gitmenin meyvesi de tatlıdır. Hayatınızın bundan sonraki aşamasında inancınızdan asla vazgeçmeden sebatla ve azimle inandığınız yolda kararlılıkla yürümenizi tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en modern yurdunu hizmete açacağız”

Yeni yurt ve spor komplesi müjdesi veren Bakan Kasapoğlu, “Gençlerin ışığı bütün Türkiye’yi aydınlattığı gibi inanıyoruz ki tüm dünyayı da aydınlatacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla öğrencilik hayatınızda olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Burada öğrencilerimize hizmet veren iki yurdumuz var. Yeni dönemde de 5 binin üzerindeki kapasiteyle Türkiye’nin en modern yurdunu da eylül ayında sizler için hizmete açacağız. Yepyeni bir spor kompleksini de üniversitemize kazandırıyoruz. Onun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bizler genç arkadaşlarımıza ümitle, aşkla, heyecanla gönülde bağlıyız”

Gençlerden ümitli olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Biliyorum ki buradan alanında çok iyi arkadaşlarımız çıkacaklar. Tüm arkadaşlarımın mesleklerini ve görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Her birinin de iyi bir insan olmayı temel gaye edineceğini biliyorum. Bizler genç arkadaşlarımıza ümitle, aşkla, heyecanla gönülde bağlıyız. Bu bağlılığa da kimse halel getiremeyecek. Kimse gençlerin ufkunu daraltıp umudunu küçültemeyecek” dedi.

“Sporu tabana yayma noktasında çok çalışmalarımız var”

Sporun yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğuna değinen Bakan Kasapoğlu, “Spor bir yaşam tarzı ve kültür olmalı. Sporu tabana yayma noktasında çok çalışmalarımız var. Lütfen sporu ihmal etmeyin ve sizden sonraki nesiller için de bu kültürün devamını sağlamamız için de sizin spordaki başarınız ve tarzınız çok önemli. Bizler de her yaştan vatandaşımızı sporda desteklediğimiz gibi, üniversite öğrencilerimizi, üniversitelerimizi sporda her branşta başarılı olmaları için destekliyoruz, iş birliklerimizi her geçen gün artıyor, birlikte güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan mezuniyet töreninde Bakan Kasapoğlu’na konuşmasının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı tarafından üniversite tuğrasının yer aldığı tablo hediye edildi. Dereceye giren öğrencilerin plaketlerinin verilmesinin ve mezuniyet kütüğüne isimlerinin çakılmasının ardından gençler ile Bakan Kasapoğlu hatıra fotoğrafı çektirdi.