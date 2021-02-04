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Bakan Karaismailoğlu: ”Başarıların sürdürülebilir olması, denizcilerimizin artan yetkinliklerle yetiştirilmesiyle mümkündür"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında denizcilik eğitimi veren ortaöğretim kurum/kuruluşlarına yönelik iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ”Başarıların sürdürülebilir olması, her şeyden önce denizcilerimizin, sürekli yenilenen eğitim kurumlarımızda giderek artan yetkinliklerle yetiştirilmesiyle mümkündür. İşte, bu nedenle, denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için bugün başlattığımız iş birliği son derece önemli” dedi.

Eğitim 04.02.2021, 13:23
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Bakan Karaismailoğlu: ”Başarıların sürdürülebilir olması, denizcilerimizin artan yetkinliklerle yetiştirilmesiyle mümkündür"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında denizcilik eğitimi veren ortaöğretim kurum/kuruluşlarına yönelik iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ”Başarıların sürdürülebilir olması, her şeyden önce denizcilerimizin, sürekli yenilenen eğitim kurumlarımızda giderek artan yetkinliklerle yetiştirilmesiyle mümkündür. İşte, bu nedenle, denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için bugün başlattığımız iş birliği son derece önemli” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasında Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme alanında dünya çapında geliştiği, 2003’ten 2020 yılına kadar olan zamanda ulaştırma ve haberleşme alanın gelişimi gibi konuları ele aldı.

“Başarıların sürdürülebilir olması, her şeyden önce denizcilerimizin, sürekli yenilenen eğitim kurumlarımızda giderek artan yetkinliklerle yetiştirilmesiyle mümkündür”

Bakan Karasimailoğlu, denizcilik alanının 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görüldüğünü, bağlamda dünyanın dönüşen limancılık anlayışına uygun olarak Türkiye’nin mevcut limanlarını renove edilirken, yenilerinin de inşasına devam edildiğini belirtti. Karaismailoğlu,” Gemi inşa sanayimiz devlet destekli olarak geliştirilmekte, tersanelerimizin, balıkçı barınaklarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Dahası limanlarımız çok modlu taşımacılık sistemine entegre edilmiş, demiryollarımız ve karayollarımız limanlarımızla bağlanmıştır. Attığımız bu hedef odaklı adımlarla, Mavi Vatanımız denizlerimizde hakimiyetimizi giderek artırırken, siyasi, ekonomik ve ticari olarak faaliyetlerimizi etkin ve verimli hale getiriyoruz. Bu başarıların sürdürülebilir olması, her şeyden önce denizcilerimizin, sürekli yenilenen eğitim kurumlarımızda giderek artan yetkinliklerle yetiştirilmesiyle mümkündür. İşte, bu nedenle, denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için bugün başlattığımız iş birliği son derece önemli. Projemiz kapsamında, ülke genelinde belirlenen 6 adet Mesleki ve Teknik Anadolu proje okulunda, okul-sektör iş birliğinin güzel bir örneğini başlatıyoruz. Bu liselerimizde güncel mesleki bilgi ile donatılmış, yabancı dil bilen, özgüveni yüksek, kritik kararlar alabilen, mesleğin gerektirdiği psikolojik duyarlılık ve dayanıklılığa sahip gemi insanları yetiştireceğiz. Öyle ki, onlar sayesinde denizcilik sektörümüzün geleceğine güvenle bakacağız” diye konuştu.

“Bu başarının arkasında projelerimize ayırdığımız kaynaklar olduğu kadar, denizcilik konusunda eğitime de her daim önem vermiş olmamız yatmaktadır”

Bakan Karaismailoğlu, günümüzde uluslararası taşımacılığın yüzde 84’ünün denizler üzerinden yapıldığını, Türkiye’nin limancılık ve deniz ticareti alanında büyük bir iddia kazanmış durumda olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu,” 2020’de dünya ticaretinde duraklamaya neden olan pandemi sürecinde, küresel konteyner taşımacılığında yüzde 4’lük bir düşüş görüldü. Buna rağmen Türk limanlarında elleçlenen dış ticarete konu olan yük miktarı, 2020 yılında, bir önceki yıla göre, yüzde 3,5 oranında arttı. Ülkemizde denizyoluyla gerçekleşen dış ticaret taşımaları, 2003’de 149 milyon ton iken, 2020 yılında, 365,4 milyon tona çıktı. Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı, 2003’de 220 bin kadarken, 2020 yılında 504 bin 752’yi aştı. 2003 yılında Türk Sahipli Deniz Ticareti Filosu 8,9 milyon detveyt ton ile Dünya’da 17.nci sırada iken, 2020’de 29,3 milyon devlet detveyt ile, 15.nci sıraya yükseldik. Bu başarının arkasında projelerimize ayırdığımız kaynaklar olduğu kadar, denizcilik konusunda eğitime de her daim önem vermiş olmamız yatmaktadır” dedi.

“Bu okullardan yetişecek genç denizcilerimize mezun olduklarında, uluslararası denizcilik firmalarında da staj ve istihdam yollarını açacağız”

Karaismailoğlu, imzalanan protokol ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı denizcilik meslek liselerinde uygulanan eğitimi, sektörün ihtiyacını da dikkate alarak daha verimli ve çağa uygun bir şekilde planlayacaklarını söyledi. Karasimailoğlu,” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yeterlik belgesi için akreditasyonu yapılan denizcilik meslek liselerimizi, kalite standartları sistemi yoluyla, iki Bakanlık olarak sürekli izleyecek ve periyodik olarak değerlendireceğiz. Bu okulların denizci eğitimci ihtiyaçları, liman başkanlıklarımızdaki denizcilik kökenli insan kaynağımızdan karşılanacaktır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenlerimize sunacağı hizmet içi eğitimlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelimiz vasıtasıyla destek vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte proje okullarımıza sürekli olarak eğitim materyali sağlayacak, atölye ve laboratuvarların geliştirilmesi için ayni destekler sunacağız. Bu okullardan yetişecek genç denizcilerimize mezun olduklarında, uluslararası denizcilik firmalarında da staj ve istihdam yollarını açacağız. İnşallah, bu değerli çocuklarımız, küresel arenada ülkemizi başarı ile temsil edecek, Türk gemi insanlarının yabancı bayraklı ve sahipli gemilerde de aranılan bir iş gücü haline gelmesini sağlayacaklardır. Bugünden, Türk gemi insanlarını istihdam edilecekleri ülkeler arasına Danimarka ve Hong Kong’u da ekledik. Kısa zaman içinde bu ülkelerin sayılarını artıracağız” ifadelerine yer verdi.

Törenin ardından protokol için imzalar atıldı. Bakan Selçuk ve Bakan Karaismailoğlu birbirlerine destekleri konusunda teşekkür etti.
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