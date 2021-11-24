Bakan Akar, Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlıkta görevli öğretmenlerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlıkta görevli öğretmenleri kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Öğretmenler Günü münasebetiyle Bakanlıkta görev alan öğretmenleri kabul etti. Personelin Öğretmenler Günü’nü kutlayan, çalışmalarından dolayı onlara teşekkür eden Bakan Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı. Eğitimi, toplumların ve medeniyetlerin varlığını devam ettirebilmesinin en öncelikli şartı olarak nitelendiren Bakan Akar, bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir dünyada gelişmelere ayak uydurabilmenin, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmenin ve toplumu güvenli bir geleceğe taşıyabilmenin ancak eğitimle mümkün olabileceğini belirtti.

“Kazandığımız bilgilerin temelinde öğretmenlerimiz, yani sizler yer alıyorsunuz”

Öğretmenleri eğitimin en temel ögelerinden biri olarak değerlendiren Bakan Akar, "Bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerin, dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasında öğretmenlerin rolü hayati önemi haizdir. Kazandığımız bilgilerin temelinde öğretmenlerimiz, yani sizler yer alıyorsunuz. Öğretmen olarak ilk adımı attıran sizlersiniz" diye konuştu.

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun da katıldığı görüşmenin ardından Bakan Akar, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.