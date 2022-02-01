Bahçeşehir Üniversitesi Klasiği “Siyaset Okulu’22” programları başlıyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen birçok önemli siyasi olayın derinlemesine tartışılacağı “Siyaset Okulu’22” başlıyor. Bu yıl ilk kez Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıları kabul edecek olan programda, siyaset dünyasının önemli isimleri ve akademisyenler tecrübelerini geleceğin liderleriyle paylaşacak. AB Eski Bakanı ve Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır’ın katılacağı lansman ile başlayacak olan “Siyaset Okulu’22” programına başvurular devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet Liderlik Okulu klasiği haline gelen Siyaset Okulu bu sene de İstanbul’da gerçekleşecek. On iki hafta sürecek programda; ekonomi ve siyaset, politika yapım süreci, güvenlik kavramı, Türkiye-AB İlişkileri başta olmak üzere siyaset bilimine dair birçok konu irdelenecek. Ayrıca program boyunca, siyaset ve akademinin uzman isimleri, deneyimlerini geleceğin liderlerine aktaracak.

“Mezun sertifikalarının e-devlet akreditasyonu olacak”

19 yılda 17 milletvekili 5 bakan, birçok bakan yardımcısı ve bürokrat mezun eden “Siyaset Okulu’22” bünyesinde birçok yeniliği de barındırıyor. Bu sene 05 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve ilk kez hibrit gerçekleştirilecek olan programa Türkiye’nin her yerinden ilgililerin katılması da mümkün olacak. Program doğrultusunda uygulanan bir başka önemli değişiklikse, mezunlara verilecek sertifikaların e-devlet akreditesinin bulunması.

“Program öncesi ‘Volkan Bozkır ile özel oturum’ gerçekleşecek”

04 Şubat 2022 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşecek lansmanın ardından başlayacak olan “Siyaset Okulu’22” programına başvurular devam ediyor. Lansman Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULMER) Müdürü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde; Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve AB Eski Bakanı ve Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır’ın katılımıyla gerçekleşecek.