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Bahçeşehir Koleji yeni kampüsünü Hatay Dörtyol’da açıyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak olan Bahçeşehir Koleji Dörtyol Kampüsü basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, Dörtyol Kampüsü Kurucu Temsilcisi Kadir Can Karakayalı’nın sıra Bahçeşehir Koleji eğitim kadrosu katıldı.

Eğitim 16.02.2022, 11:09
Bahçeşehir Koleji yeni kampüsünü Hatay Dörtyol’da açıyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak olan Bahçeşehir Koleji Dörtyol Kampüsü basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, Dörtyol Kampüsü Kurucu Temsilcisi Kadir Can Karakayalı’nın sıra Bahçeşehir Koleji eğitim kadrosu katıldı.

Dörtyol ilçesinde Sanayi ve Ticaret Sanayi Odası salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak uzun zamandır Hatay’da faaliyet gösterdiklerini vurguladı ve Körfez bölgesinde çok uzun süredir eğitim hizmeti verdiklerini belirtti.

“Uğur Okulları ile başlayan sürecimiz daha sonra Bahçeşehir Koleji Hatay ve İskenderun Kampüsümüzle devam etti” diyen Dağ, Dörtyol Kampüsü Kurucu Temsilcileri Atilla Karakayalı ve Kadircan Karakayalı’yı eğitim öğretim alanındaki birikimleri ve yatırımlarıyla yola çıktıları için kutladı ve teşekkür etti.

Özlem Dağ konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Eğitim öğretimi dünya standartlarında çocuklarımıza buluşturmak, Türkiye’nin ihtiyacına göre bu süreçleri yeniden planlayarak çocuklarımızı geleceğe taşıyabilmek dünyanın en zor işlerinden biri aynı zamanda en büyük sorumluluk isteyen işlerinden biridir. Çünkü eğitimin binalardan, içerikten hatta belki bizlerden daha önemli olan bir ayağı var. O da eğitimin felsefesi.”

"Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 54 yıldır bu yolda"

“Bizler; Türkiye’nin gelecek idealine ve bu ideale yol açacak, bu idealde yol alabilecek gençler yetiştiriyoruz” diyen Özlem Dağ, eğitim felsefelerinin temelinin bu hedef üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak başta BUEK Başkanı Enver Yücel olmak üzere tüm kurucu temsilcileri ve öğretmenleri ile bu yolda eğitim için, Türkiye için 54 yıldır emek verildiğinin altını çizdi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında açılacak Bahçeşehir Koleji Dörtyol Kampüsünün kendileri için önemini vurgulayan Özlem Dağ kampüsle ilgili şunları söyledi:

“Kampüsümüzün bizim için anlamı bundan sonra yürüyeceğimiz yolda, gençlerimizi geleceğe hazırlayacağımız önemli halkalardan bir tanesi olması. Dörtyol kampüsümüz bizler için çok kıymetli. Bahçeşehir Kolejinin eğitimdeki öncülük bayrağını devam ettirecek. Hatay ve İskenderun Kampüslerimiz, Bahçeşehir Kolejinin eğitim felsefesinin en iyi temsilcilerinden ikisi. Dörtyol Kampüsümüz de genç bir kampüsümüz olarak bu başarıyı en iyi şekilde temsil edecek."

"Edirne’den Kars’a kaliteli eğitim için çalışıyoruz"

“Bahçeşehir Koleji, Edirne’den Kars’a kaliteli eğitim için çalışıyor” diyen Dağ sözlerine şöyle devam etti:

“Başarımızın arkasında akademik olarak da çok büyük bir güç var. Türkiye’nin sınırları aşarak dünyada 7 ülkede, o ülkelerin akredite üniversitesi olarak da hizmet eden Bahçeşehir Üniversitesi. Bu destek bizim için çok önemli. Bizler, çocuklarımız önce kendi ailesine, içinde yaşadığı topluma ve ülkesine faydalı olsun diye çalışıyoruz. Ama elbette global dünyada yaşıyoruz. Sadece ekonomik yönüyle değil sosyal, siyasal ve sağlık yönüyle de dünya hepimizi bir arada tutuyor. İşte bu nedenle bizim çocuklarımızın da dünyaya entegre olması gerekiyor. Dünyaya entegrasyon için de Bahçeşehir Üniversitesi akademik olarak bu güçle tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin arkasında. Türkiye’de aldıkları eğitimin içeriğinde dünyada en iyi örneklerle yabancı dil eğitiminde, fende, matematikte, bilimde, teknolojide bunları k12 düzeyinde okul öncesinden üniversiteye kadar olan tüm bu süreçte değerlendiren alt yapısını, AR-GE çalışmasını, akademik yapısını oluşturan yapı Bahçeşehir Üniversitesi ve dünyada 7 temsilciliği bulunan BAU Global yapısıdır. Çünkü çocuklarımız yalnızca Dörtyol’da, Erzin’de, Hatay’da, Ankara’da, İstanbul’da olmayacaklar. Onlar, dünya ile çalışacaklar. Bu nedenle bu entegrasyon çok önemli. Öğrencilerimiz Bahçeşehir Kolejinden mezun olduklarında Bahçeşehir Üniversitesinin dünyaya açılan her noktasında yüksek lisans veya lisans üstü programların tamamında devam etme şansına sahipler. Bunlar oldukça önemli."

Bahçeşehir Kolejinin akademik olarak olduğu kadar sosyal yönden de başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkat çeken Özlem Dağ, Bahçeşehir Kolejinde faaliyet gösteren yaz-kış okulları, eğitim öğretim veya sanat-spor kamplarında faydalanma imkanlarını da vurguladı. Dağ, konuşmasının son bölümünde Bahçeşehir Kolejinin Türkiye’nin her yerinde çok donanımlı, profesyonel, işini severek gönülden yapan öğretmenlere sahip olduğunu söyleyerek, Dörtyol’da da önceliklerinin bu bölgenin öğretmenleriyle çalışmak olduğunu söyledi ve genel merkezin planları doğrultusunda öğretmen seçimlerini yaparak, oryantasyon eğitimlerinin verileceğini söyledi.

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