Bahçeşehir Koleji okula kabul sınavı başvuruları başladı

2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin 63 ilinde 134 kampüsüyle eğitim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Koleji’nin bu yılki okula kabul sınavları 6-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuruları on-line olarak https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit adresinden ve Bahçeşehir Koleji kampüslerinden kabul edilmeye başlanan Okula Kabul Sınavı, 4. sınıflar için 6-7 Şubat’ta, 5. sınıflar için 13-14 Şubat’ta, 6. sınıflar için 20-21 Şubat’ta, 7. sınıflar için 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı’nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek.

Türkiye’nin 63 ilinde bulunan 134 kampüsünde 80 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Koleji, dijital eğitimdeki başarısıyla fark yaratıyor. 12 yılı aşkın süredir dijital eğitime yaptığı yatırımlarla öne çıkan Bahçeşehir Koleji, Avrupa’nın en iyi 10 uzaktan eğitim platformu arasına seçilen ödüllü yazılımı Metodbox ve Türkiye’nin eğitim entegrasyonu olan ilk görüntülü görüşme platformu SeeMeet ile uzaktan eğitim sürecini en etkin yürüten kurumların başında geliyor. “Eğitimin kalitesini içeriği belirler” yaklaşımıyla; aynı anda 150 bin öğrencinin uzaktan eğitim alabildiği Metodbox’ta yer alan yazılı ve görsel tüm içerikler, sürekli olarak çalışan geniş bir akademik ve teknik kadro tarafından güncelleniyor.