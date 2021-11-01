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Bahçeşehir Koleji öğrencisi Dünyada “En Parlak 100” arasına seçildi

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gül Karen Aca, uluslararası eğitim inisiyatifi "Rise for the World" tarafından her sene dünya genelinde on binlerce aday arasından seçilen 100 parlak öğrenciden biri oldu.

Eğitim 01.11.2021, 16:39
Bahçeşehir Koleji öğrencisi Dünyada “En Parlak 100” arasına seçildi

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gül Karen Aca, uluslararası eğitim inisiyatifi "Rise for the World" tarafından her sene dünya genelinde on binlerce aday arasından seçilen 100 parlak öğrenciden biri oldu.

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt ve Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust isimli 2 ayrı vakıf tarafından desteklenen Rise for the World inisiyatifi, her yıl dünya genelinde 15-17 yaşları arasında gelecek vaad eden 100 genci “Global Rise Winner” olarak seçiyor. Seçilen gençler; eğitimleri ve gelecekteki kariyerleri için çeşitli teşvikler almaya hak kazanıyorlar. İnisiyatifin amacı her sene dünya çapında 100 parlak genci seçerek bu gençleri hayatları boyu desteklemek, eğitimli ve bilinçli bir "Rise" topluluğu oluşturmak.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: “Geleceğe değer katacak gençlerin aldığı bu destek çok değerli. Öğrencimiz adına çok mutlu ve gururluyuz.”

Gül Karen Aça’nın dünyanın en başarılı 100 öğrencisi arasına seçilmesinin, geleceği için çok değerli olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencileri adına mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Dağ, şunları söyledi: “Dünyanın sorunlarına dair düşünceleri, çözüm için projeleri olan gençlerin global inisiyatifler tarafından desteklenmesi bilgi, tecrübe ve maddi olanaklar kadar uluslararası paylaşım ortamları için olanaklar sunması bakımından da önemli. Öğrencimiz Gül Karen Aça, dünyadaki mülteci sorunu ile genetik ve çevre ilişkisi üzerine iki projeyle bu değerlendirmeye başvurdu. Başvurusu sırasında projelerini detaylandırdı ve yol planını sundu. Ne mutlu ki projeleriyle yaşam boyu desteklenmeye layık bulundu. Öğrencimizin ve bu projeye seçilen dünyanın dört bir yanındaki tüm gençlerin, dünyanın geleceği için çok değerli işler ortaya koyacaklarına inanıyorum ve yürekten tebrik ediyorum.”

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