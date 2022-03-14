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Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda büyük başarı

29. TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda 22 Bahçeşehir Koleji öğrencisi toplamda 7 altın, 3 gümüş, 12 bronz madalya almaya hak kazandı. 12 Mart’ta gerçekleşen ödül töreninde öğrenciler madalyalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Eğitim 14.03.2022, 13:42
Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda büyük başarı

29. TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda 22 Bahçeşehir Koleji öğrencisi toplamda 7 altın, 3 gümüş, 12 bronz madalya almaya hak kazandı. 12 Mart’ta gerçekleşen ödül töreninde öğrenciler madalyalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Bilim olimpiyatları için yoğun hazırlık

Bilim Olimpiyatları hazırlık aşamalarında, Millî Eğitim Bakanlığı Lise Öğretim Programlarından farklı ve üst düzey beceriler kazandıran programlar uygulanıyor. Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji, Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenciler, öğretim programı gereği haftalık olarak yapılan derslerin dışında ekstra 15 saatlik bir çalışma ve dört saatlik periyotlarda uygulanan sınavlarla, Fizik ve Bilgisayar Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar.

Olimpiyat başarıları öğrencilere avantaj sağlıyor

Fizik ve Bilgisayar olimpiyatlarına katılan öğrenciler, hazırlık aşamasında fizik ve matematik derslerinin MEB öğretim programlarını çalışmaya başladıkları yıl tamamlayarak, henüz 12. sınıfa gelmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın Fizik ve Matematik derslerindeki çalışmalarını bitiriyorlar.

Öğrenciler, olimpiyatlarda derece aldıklarında, sınavsız olarak alanlarına yönelik istedikleri bölümlere kontenjan sorunu yaşamadan ÖSYM tarafından yerleştirilme ya da ek puan alıp merkezi yerleştirmeye dahil olarak indirimli ve burslu programlara yerleştirilme olanağına sahip olabiliyorlar. Olimpiyatlarda derece alan öğrenciler ayrıca yurt dışı üniversitelerden burslu kabul de alabiliyorlar.

Ortaokul düzeyinde düzenlenen Bilim Olimpiyatları ise öğrencilerin matematik ve bilgisayar alanlarındaki ilgilerini artırıyor ve ulusal olimpiyatlara hazırlanmalarını ve yarışmalara katılmalarını sağlıyor. Ayrıca bilim olimpiyatlarına katılmak ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmalar, akademik kazanımların yanı sıra çalışma disiplininin ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine en yüksek seviyede katkı sağlıyor.

Bahçeşehir Koleji lise öğrencilerinin yarıştıkları branşlar ve aldıkları ödüller ise şöyle:

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nden;

Ege Kabasakaoğlu ve Fatih Solak, Bilgisayar dalında Altın Madalya,

Emir Akdağ, Kaan Dere, Yaman Bora Otizbir, Fizik dalında Altın Madalya,

Mehmet Anıl İşkesen, Tolga Avkan, Fizik dalında Gümüş Madalya,

Sena Su Ormancı, Metamatik dalında Gümüş Madalya,

Abdullah Alperen Şen, Fizik dalında Bronz Madalya,

Fatih Cihan, Onur Ilgaz Sakır, Sukeyna Yıldız, Bilgisayar dalında Bronz Madalya.

Bahçeşehir Koleji Hatay Fen ve Teknoloji Lisesi’nden;

Abdullah Akifçelikkaya, Biyoloji dalında Altın Madalya,

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nden;

Olcay Oransoy, Bilgisayar dalında Altın Madalya,

İlhan Arda Al, Emir Recep Kuzu, Can Sezgin, Bilgisayar Dalında Bronz Madalya.

Bahçeşehir Koleji Gebze Fen ve Teknoloji Lisesi’nden;

Arda Ünver, Bilgisayar dalında Bronz Madalya.

Bahçeşehir Koleji Batman Anadolu Lisesi’den;

Mehmet Ak, Kimya dalında Bronz Madalya.

Bahçeşehir Koleji Manisa Fen ve Teknoloji Lisesi’nden;

Emre Aşıklar, Bilgisayar dalnda Bronz Madalya.

Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi’nden;

Kerem Püsküllü, Bilgisayar dalında Bronz Madalya.

Bahçeşehir Koleji Osmaniye Fen Lisesi’nden;

Mahmut Berk Demircan, Fizik dalında Bronz Madalya".

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