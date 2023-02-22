Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine Kabul Sınavı tarihleri belirlendi
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından ertelenen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavının yeni tarihi açıklandı.
Eğitim 22.02.2023, 14:25
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından ertelenen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavının yeni tarihi açıklandı.
STEM eğitimi uygulanan ilk lise olma özelliğini taşıyan, 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavı 4 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. 8, 9, 10, 11. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı ise 5 Mart Pazar günü gerçekleşecek.