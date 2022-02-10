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Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı

Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı. Fen ve Teknoloji Lisesi öğrenci olmak isteyen 8. sınıf öğrencileri, 9 Şubat-10 Mart 2022 tarihleri arasında Apply Fentek sisteminden online olarak veya applyfentek.com adresinde ilan edilen sınav merkezlerinden yüz yüze olarak başvuru yapabilecek. Apply Fentek için ilk aşama olan Fen ve Teknoloji Liselerine Kabul Sınavı 12 Mart 2022 tarihinde Bahçeşehir Koleji kampüslerindeki sınav merkezlerinde online olarak gerçekleşecek.

Eğitim 10.02.2022, 08:54
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı

Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için başvurular başladı. Fen ve Teknoloji Lisesi öğrenci olmak isteyen 8. sınıf öğrencileri, 9 Şubat-10 Mart 2022 tarihleri arasında Apply Fentek sisteminden online olarak veya applyfentek.com adresinde ilan edilen sınav merkezlerinden yüz yüze olarak başvuru yapabilecek. Apply Fentek için ilk aşama olan Fen ve Teknoloji Liselerine Kabul Sınavı 12 Mart 2022 tarihinde Bahçeşehir Koleji kampüslerindeki sınav merkezlerinde online olarak gerçekleşecek.

Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelindeki 17 Fen ve Teknolojisi Lisesinde öğrenim görmek isteyen adaylar için geliştirdiği Türkiye’nin ilk lise kabul modeli Apply Fentek’i 2017 yılından bu yana uyguluyor. 2006 yılında Türkiye’de fen eğitimine yeni bir boyut kazandırmak amacıyla kurulan Fen ve Teknoloji Liseleri, ülke çapında bilim ve teknoloji konusunda ilerlemek isteyen başarılı öğrencilere çok yönlü fen eğitimi sunuyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla; İstanbul Bahçeşehir, İstanbul Nakkaştepe 50. Yıl, İstanbul Halkalı TEMA, İzmir 50. Yıl, Diyarbakır, Samsun, Antalya Konyaaltı, Eskişehir, Trabzon, Edirne, Gebze, Gaziantep, Hatay, Ankara 50. Yıl, Ordu Giresun Enver Yücel, Manisa ve Alanya kampüslerinde faaliyet gösteriyor. Fen ve Teknoloji Liseleri, 2006 yılından bu yana gelecek misyonunu üstlenecek tüm başarılı öğrencilere yüzde 100’e varan burs oranıyla eğitim görme ve hayallerine ulaşma olanağı sağlıyor.

“Geleceğin liderleri ve bilim insanlarını çok yönlü bir değerlendirme olanağı sunan Apply Fentek modeli ile seçiyoruz”

Öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra kendilerini ifade etme becerileri, gerçekleştirdikleri projeler ve hedefleriyle birlikte çok yönlü olarak değerlendiren Apply Fentek modeliyle ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, geleceğin dünyasında fark oluşturacak öğrencilere hitap etmesi için hazırlanan lise kabul modeli Apply Fentek ile ilgili şunları söyledi:

“Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizde öğrencilerimizi eleştirel düşünen, geleceğin problemlerine çözüm üreten bireyler olarak yetiştiriyoruz. Eğitim ve öğretimimizi de öğrencilerimizi farklı düşünebilen, fark oluşturan bireyler olarak yetişmeleri için şekillendiriyoruz. Dolayısıyla liselerimizde geleceğin liderleri ve bilim insanları olmak üzere eğitim görecek öğrencilerimizi de yine farklı bir sistemle seçme gereği duyduk. Bu yüzden çok yönlü bir değerlendirme ile öğrenci seçilmesi gerektiği kararıyla Apply Fentek modelini hayata geçirdik” dedi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim görmek isteyen adayların katılacağı sınav, sınav merkezi olarak ilân edilen Bahçeşehir Koleji kampüslerinde gerçekleşecek. Öğrencilerin kabul edilmeleri için sınavdan aldıkları puan ile MEB tarafından yapılacak olan merkezi sınavda aldıkları puanın yanı sıra başarılarını, sosyal aktivitelerini ve becerilerini içeren sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi vb. dokümanlardan oluşan portfolyolarını, www.applyfentek.com adresinden sisteme yüklemeleri; 12 Mart’ta düzenlenecek sınava katılmaları ve kolejin akademik kadrosu tarafından bire bir gerçekleştirilecek mülakata girmeleri gerekiyor.

Öğrencilerin sundukları portfolyolarda kendilerini, hedeflerini, neden Fen ve Teknoloji lisesinde eğitim almak istediklerini anlatmaları; aldıkları sertifikaları, katıldıkları okul harici eğitimleri, başarılarını, katıldıkları ulusal veya uluslararası yarışmalar ve elde ettikleri dereceleri, yer aldıkları proje çalışmalarını, spor ve sanat faaliyetlerini ve katkıda bulundukları sosyal sorumluluk projelerini belgelemeleri bekleniyor.

Dünyanın en iyi üniversiteleri Fen ve Teknoloji Liseleri mezunlarını seçiyor

Bahçeşehir Kolejinin; Stanford, Harvard, Brown, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University, Oxford gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alıp lisans ve lisans üstü eğitimi gören mezunlarına, şimdiye kadar açıklanan sonuçlara göre 53 öğrenci daha katıldı; öğrenciler aralarında Johns Hopkins, Oxford ve Brown’ın olduğu saygın üniversitelerden lisans eğitimi için erken kabul aldı. Bu yıl Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun olacak öğrencilerden Ramazan Ege Solak, ABD’nin ilk araştırma üniversitesi Johns Hopkins’ten tam burslu olarak kabul alırken; Bahçeşehir Kampüsü 12. sınıf öğrencisi Ege Kabasakaloğlu Oxford’dan kabul aldı. Geçtiğimiz yıl 3 öğrencisi Harvard ve Brown’dan kabul alan Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesinin, bu yıl da bir öğrencisi Brown’dan, bir öğrencisi ise University of Pennsylvania’dan tam burslu olarak kabul aldı. Brown Üniversitesinde tam burslu olarak eğitim görecek 12. sınıf öğrencisi Pir Servan Tutşi, üniversitenin “open curriculum” yani istenilen bölümü okumaya olanak tanıyan müfredatı nedeniyle Brown’a başvurduğunu belirtti. Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Şerif Arjen Demir ise University of Pennsylvania’dan (UPenn) tam burslu kabul aldı. Upenn’i tercih etmesinin nedeninin, ABD’nin en iyi sinema okullarından birine sahip olması olduğunu söyleyen Şerif Arjen Demir, sinema eğitimi almaya karar verdiğinden bu yana senaryo yazımı, film prodüksiyonu gibi birçok eğitime katıldığını söyledi.

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