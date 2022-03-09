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"Bahçeşehir Koleji Eğitimde Dijital Dönüşüm Dersi" üniversitede okutulacak

Bahçeşehir Koleji ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yükseköğretim düzeyinde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen protokole göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde “Bahçeşehir Koleji Eğitimde Dijital Dönüşüm” marka dersi verilecek ve üniversite öğrencileri Bahçeşehir Koleji kampüslerinde derslerine ilişkin gözlem yapabilecek.

Eğitim 09.03.2022, 13:55
"Bahçeşehir Koleji Eğitimde Dijital Dönüşüm Dersi" üniversitede okutulacak

Bahçeşehir Koleji ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yükseköğretim düzeyinde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen protokole göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde “Bahçeşehir Koleji Eğitimde Dijital Dönüşüm” marka dersi verilecek ve üniversite öğrencileri Bahçeşehir Koleji kampüslerinde derslerine ilişkin gözlem yapabilecek.

Kurulduğu 1994 yılından bu yana eğitimde dijitalleşme konusunda akademik ve teknik Ar-Ge çalışmalarına devam eden Bahçeşehir Koleji, deneyimini Türkiye eğitim ekosistemiyle paylaşmaya devam ediyor. Dijital eğitimde teknik yeterlilikten dijital pedagojiye pek çok alanda on binlerce öğretmene hem eğitim programı yazma hem uygulama olanağı tanıyan Bahçeşehir Koleji ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, üniversite öğrencilerine de henüz eğitimleri sırasında eğitimde dijital dönüşüme dair teorik ve pratik olarak beceri kazanma olanağı sağlanacak.

İmzalanan protokolle ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, imzaladıkları iş birliği protokolünün Türkiye’de eğitim sistemine önemli bir katkı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bahçeşehir Koleji olarak eğitimde dijital dönüşümü her boyutuyla ele alıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin desteğiyle, akademik kadromuzun hazırladığı öğretim programları dijital eğitimde de çok boyutlu olarak çalışmamızı sağlıyor. Bilgi birikimimizi ve deneyimimizi kendi kampüslerimizle ve öğretmenlerimizle sınırlı tutmayı hiç düşünmedik. Başından bu yana bildiğimiz, öğrendiğimiz her şeyi eğitim camiasıyla paylaşıyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye’de eğitim camiasına çok değerli bireyler yetiştiren bir üniversite. Bu iş birliği ile başlatacağımız “Bahçeşehir Eğitimde Dijital Dönüşüm” marka dersinin genç öğretmen adaylarına eğitimin dijital dönüşümü konusunda katkı sağlayacağına inanıyorum ve bundan dolayı büyük gurur duyuyorum. İş birliğimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Sabri Sidekli, Bahçeşehir Koleji tarafından ise Prof. Dr. Levent Eraslan yürütücülüğünde verilecek. Bahçeşehir Koleji akademik kadrosu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde verilecek dersin içeriğine, müfredatına katkı sunarken, derslerin bir bölümünü de kendileri verecekler. Derslerin bir bölümü yine bizim ev sahipliğimizde, kampüslerimizde gerçekleştirilecek ve öğretmen adaylarına yerinde gözlem yapma olanağı sunacak. Kolej olarak öğrencilere kariyer desteği de sunacağız. Kurum olarak birikimlerimizi ve çalışmalarımızı akademi ile paylaşmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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