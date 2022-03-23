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Bahçeşehir Koleji 15 yıl önceki yuvasına Fen ve Teknoloji Lisesi ile dönüyor

Alanya Bahçeşehir Koleji 15 yıl önce başladığı binası yenilendi. Türkiye’de 17. Fen ve Teknoloji Lisesi eklenen kampüs olduğunu belirten Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Eski kampüsümüz yeniden hayat bulacak. 15 yıl önceki değil bugünün hatta geleceğin standartlarına göre inşa edilecek ve yapılacak” dedi.

Eğitim 23.03.2022, 21:53
Bahçeşehir Koleji 15 yıl önceki yuvasına Fen ve Teknoloji Lisesi ile dönüyor

Alanya Bahçeşehir Koleji 15 yıl önce başladığı binası yenilendi. Türkiye’de 17. Fen ve Teknoloji Lisesi eklenen kampüs olduğunu belirten Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Eski kampüsümüz yeniden hayat bulacak. 15 yıl önceki değil bugünün hatta geleceğin standartlarına göre inşa edilecek ve yapılacak” dedi.

Bahçeşehir Koleji Alanya’da 15 yıl önce eğitim faaliyetlerine başladığı binası yenilendi. Fen ve Teknoloji Lisesi de eklenen kolej, Türkiye’de açılan 17’inci Teknoloji lisesi olma özelliğini taşıyor. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Fen ve Teknoloji Lisesi’nin de eklendiği kampüsün tanıtım toplantısında kent genelinde ve Alanya’da yapılan eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Hem yeni yuvaya hem eski yuvaya yeni bir kampüs ile döndüklerini belirten Yücel, eski kampüsün yeniden hayat bulacağını söyledi. 15 yıl önceki alanda geleceğin standartlarına göre inşa edileceğini söyleyen Enver Yücel, yaklaşık 55 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Değişmeyen tek şey bilimin ışığında yürümek olduğunu söyleyen Yücel, “Her şey değişiyor, yeni ilave binalar yapılıyor. Muazzam çok güzel bir yatırım yapılacak. Bahçeşehir Koleji hem ülkemizin hem de dünyanın çeşitli yerlerinde var ve her yerde kendine göre bir kültürü ve yapısı var. Değişmeyen tek şey ilmin bilimin ışığında yürüyebilmek” dedi.

“Çok kültürlük adına da Alanya en iyi laboratuvardır”

Alanya’da 72 milletin olduğunu dile getiren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Alanya hem Türkiye için hem de bizim için çok önemli. Burada yapılan eğitimin uluslararası boyutlarda sürdürülebilmesi daha kolay ama aynı zamanda daha zor. Alanya’ya ilk geldiğim zamanlarda 72 millet vardı. Bunların burada okuma istekleri ve arzuları da var. Fakat yabancıya karşı bir kısıtlama da var. Bunu yeni öğrendim kısıtlama hemen kalkmalı. Alanya’da oturum izni almış bir vatandaş çocuklarını devlet ve ya özel okullarda okutabilir ama özel okullarda bu kotanın neden konulduğunu bilmiyorum. Alanya’da okulumuzda çok kültürlülüğü geliştirmemiz lazım. Çok kültürlük adına da Alanya en iyi laboratuvardır. Ayrım yapmaksızın burada yaşayan yabancılar daha fazla entegre olması lazım. O zaman daha mutlu olacaklardır. Çocuklar mutlu olunca velilerde mutlu olacaktır ve Alanya’mızı daha çok seveceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Fen ve Teknoloji Lisesi 45 yıllık eğitim hayatımdaki en önemli iştir”

Fen ve Teknoloji Lisesi’nin yaptığı en güzel iş olduğunu ifade eden Yücel, “Fen ve teknoloji lisesi benim 45 yıllık eğitim hayatında yaptığın en önemli iştir. Eğitim adına yaptığım en güzel iştir. Ben dünyayı aşağı yukarı gezdim, dolaştım. İyi okulları hep geziyorum, örnek alıyorum. Ülkeme, okullarıma getiriyorum. Toplumları ve ülkeleri yükseltecek olan insandır. Alanya’da siz petrol de bulsanız insan kalitesini beşeri sermayesini yükseltemeseniz bizden yine fazla bir üretim olamaz. Onun için bu okula başladık. Onun için bu okula başladık. İzni de zor oldu ama sonuçta iznimizi aldık. Fen ve teknoloji liseleri ile ilgili tek okuldur. Şu anda 17 noktada bu okulları açtık. Sadece bu sene yaklaşık 50’ye yakın öğrenci özellikle Amerika’nın Avrupa’nın en mükemmel okullarından kabul alıyorlar. Bu sene 2 öğrenci Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) kabul aldı. MIT dünyanın bir numaralı mühendislik okuludur. MIT’ye girdiğin anda mezun olduğunda hemen talepler, iş görüşmeleri başlar” ifadelerini kullandı.

“Antalya’da 215 milyon lira değerinde eğitim yatırımı yapıldı”

Alanya’da 15 yıl önce başladıklarını söyleyen Yücel, “Alanya’da 15 yıl önce başladık. Biz bugüne kadar ayak attığımız yerden geri dönmedik. Alanya’dan hiçbir zaman geriye dönüş düşüncemiz olmadı. Antalya’da 12 tane okulumuz oluştu. Bu yıl 215 milyon lira değerinde Antalya’ya eğitim yatırımı yaptık. Günümüzde eğitim teknolojileri her alana girdi. Alanya eski kampüsünde yeni binasında yeni bir fen ve teknoloji lisesi hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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