Bahçelievler’de Yaz Okulları Devam Ediyor

Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz yıl pandemi döneminde yüz yüze yapılamayan Yaz Okulları etkinliklerine bu yıl yeniden başladı. ‘Güçlü ve mutlu bir Türkiye için çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen Yaz Okulları etkinliklerinde farklı yaş gruplarındaki öğrencilere 20 farklı branşta ücretsiz eğitim veriliyor. Başvurularda yaşanan yoğun talep nedeniyle Bahçelievler Belediyesi ek kontenjan açarak öğrenci kapasitesini arttırdı.

Çocukların gelişimine katkı sağlayan Yaz Okulları etkinliklerinde 7 -14 yaş arası gruplardaki öğrencilere Robotik Kodlama, Satranç, Resim, Müzik, Drama, İngilizce ve Ebru sanatı eğitimleri veriliyor. Eğitimler Bahçelievler Belediyesi’nin Altınyıldız, Cumhuriyet, Çobançeşme, Kocasinan, Nazife Yaman, Selin Sokak, Siyavuşpaşa, Soğanlı ve Yenibosna Bilgi Evleri’nde devam ediyor. 20 Haziran’da başlayan eğitimler 22 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin de katılabileceği dans kurslarında ise Hip Hop, Break Dans, Street Jazz, Modern Dans eğitimleri veriliyor. Diğer yandan Bahçelievler Belediyesi’nin sporun ve sporcunun gelişimi için düzenlediği Yaz Okulları çerçevesinde Yüzme, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Judo, Güreş, Kick Boks, Karate, Geleneksel Okçuluk, Modern Okçuluk, Atıcılık (Havalı silahlar), Tenis ve Halter kursları devam ediyor.