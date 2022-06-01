Bahçelievler’de öğrenciler trafik eğitiminde

Bahçelievler Belediyesi, trafik bilinci aşılama ve farkındalık oluşturma amacıyla çocuklara trafik eğitimi veriyor.

Çocukların trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiği eğitim parkurunda geleceğin şoförleri, küçük yaşlardan itibaren bilinçlenmeye başlıyor. Trafik eğitimleri Bahçelievler Atsushi Miyazaki Trafik Eğitim ve Sivil Savunma Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

Trafik bilincinin hayatın her alanında ve her yaşta vatandaşa aşılanması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, şu ana kadar Bahçelievler’de 185 bin öğrenciye trafik eğitimi verildiğini söyledi. Bu hafta Siyavuşpaşa İlkokul öğrencilerinin uygulamalı trafik eğitimi aldığı parkurda öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

Çocuklar, trafik ışıklarının anlamlarını öğrenerek; trafik eğitim parkurunda karşıdan karşıya geçmeyi öğrendi. Küçük şoförler, trafik eğitim parkurunda akülü arabalarla sinyalizasyon eşliğinde bilinçleniyor.

Eğitimler, teorik ve uygulamalı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir eğitim oturumu yaklaşık 20 dakika sürerken; oturuma aynı anda 100 öğrenci katılabiliyor. Teorik eğitimler, küçük şoförlerin sıkılmaması için eğlenceli kısa videolar eşliğinde yapılıyor. Uygulamalı eğitimler ise öğretmenlerin desteği sayesinde eğitim parkurunda akülü arabalar eşliğinde yapılıyor. Trafik eğitimlerine anaokulundan itibaren tüm ilkokul öğrencileri katılabiliyor. Ancak genellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımları ağırlıkta oluyor.