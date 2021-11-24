banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması

Bağcılar’da Öğretmenler günü konvoyu

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yeni göreve başlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü oluşturdukları araç konvoyuyla kutladı. Bağcılar’ı baştan başa dolaşan öğretmenler hem halkı selamladı hem de ilçeyi daha iyi tanıma imkanı buldu.

Eğitim 24.11.2021, 14:37
Bağcılar’da Öğretmenler günü konvoyu

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yeni göreve başlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü oluşturdukları araç konvoyuyla kutladı. Bağcılar’ı baştan başa dolaşan öğretmenler hem halkı selamladı hem de ilçeyi daha iyi tanıma imkanı buldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Bağcılar’da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Bu amaçla öncelikle Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda, ilçede görev yapan emekli ve stajyer öğretmenlerden oluşan bine yakın öğretmenin ailesiyle katıldığı özel bir program düzenlendi.

Açılış konuşmasında 15 Temmuz vurgusu yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “15 Temmuz’la birlikte şunu gördük ki sadece zeki öğrencileri meslek sahibi yapmak, onları bir yere getirmek eğitim ve öğretimle alakalı değil. Bu zeki öğrencileri yetiştirirken vatanına, milletine, dinine, örfüne ve kültürüne bağlı nesil yetiştirmeniz gerekiyor. Sizlerden ricam çocuklara vatan millet sevgisini de mutlaka öğretelim” dedi.

Eğitim birinci önceliğimiz

Öğretmenlerin toplumu şekillendiren sanatkarlar olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Çocuklardaki sevginin aileden sonra öğretmenden geldiğini ve o güzelliğin topluma yansıdığına şahitlik ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak her kese ve her kesime hizmet ederken eğitim camiamızı her zaman birinci önceliklerimizin içerisinde tutmaya gayret ediyoruz. İmkanlarımız olabilir, çok güzel eserler yapabilirsiniz ama sosyal ve kültürel toplumu oluşturamazsınız bunların hiçbir değeri olamaz. Bu ülkede bir daha 15 Temmuzları yaşamak istemiyorsak hep birlikte vatanına, milletine, ezanına faydalı inançlı nesilleri yetiştirmek zorundayız” diye konuştu.

Öğretmenlik edep kaynağıdır

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise meslektaşlarına “Öğretmenlik edep kaynağıdır. Biz cemiyete örnek gençlere örnek olmak zorundayız. Ayıplardan uzak durmalı her hareketin edep dahilinde olduğunu bilmeliyiz. Ahlaklı ve fazıl olan bir nesil ancak ahlaklı bir toplumla mümkündür. Bunu inşa edecek öncelikle siz değerli öğretmenlersiniz” şeklinde seslendi. AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de öğretmenlerin gününü kutladı.

İçimde tarifsiz bir boşluk var

Öğretmenler adına söz alan emekli öğretmen Adalet Doğay da duygularını “24 yıl bu mesleği icra ettim sabırla yerine getirdim. Şu anda içimde tarifsiz bir boşluk var kendimi kötü hissediyorum. İçim cız ediyor ama her şeyi de yerinde bırakmak gerekiyor. Öğretmenler bir bireyin büyümesine ve kişiliğinin oluşumuna şahitlik ediyor” şeklinde dile getirdi.

Aday öğretmenler yemin etti

Konuşmaların ardandan emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri verildi. Ardından ise aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Açılan Türk Bayrağı etrafında toplanan aday öğretmenler yeni başlayacakları kutsal görev öncesi hep bir ağızdan yemin etti. Dart ve okçuluk turnuvalarında derece alan öğretmenlerin de ödüllendirildiği gece Öğretmenler Korosu’nun müzik dinletisiyle sona erdi.

Öğretmenler halkı selamladılar

Etkinlikler kapsamında ilçede göreve yeni başlayan öğretmenler araçlarla konvoy oluşturdu. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndan hareket eden konvoy, ilçeyi dolaştı. Bu vesileyle ilçeyi daha çok tanıma fırsatı bulan öğretmenler vatandaşları da selamladı. Öğretmenleri yalnız bırakmayan Çağırıcı da konvoydaki araçlardan birini kullandı. Coşkulu konvoya yoldaki diğer sürücüler de korna çalarak bu coşkuya eşlik etti.

Öte yandan Bağcılar Öğretmenevi’nin bahçesine hatıra amaçlı fidan dikimi yapıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7