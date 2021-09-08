Badem Şekeri Anaokulu minik öğrencilerle geleceğe yürüyor!

Neden Badem Şekeri Anaokulu?

Okul yönetimi neden tercih edildiklerini şu cümlelerle açıklıyor:

Çünkü Kurumumuz M.E.B öngördüğü fiziksel şartlara, yönetmelik ve müfredata uygun olarak düzenlenmiştir. Çünkü kurucuları eğitime önem veriyor. Çünkü Şehrin gürültüsünden uzak, ağaçların gölgesinde çocuklarımızın nefes alabildiği müstakil bir binaya sahibiz. Çünkü idareci ve öğretmenleri deneyimli, iletişime açık. Çünkü, çocuklarımızın bireysel farklılıkları ve gelişim özellikleri dikkate alınıyor. Çünkü Okul aile programımız ile her an veli öğretmen bilgi akışı vardır. Çünkü Bilinçli Aileler Projesi kapsamında velilere eğitim veriliyor. Çünkü randevusuz iletişime geçilebiliyor. Çünkü binası temiz, hijyenik, ferah, güvenlik sistemiyle donatılmış ve deprem yönetmeliğine uygun yapılmıştır. Çünkü çalışanları güler yüzlü, samimi ve güvenilir. Çünkü çocuğum sıcak bir aile ortamında ve güvenilir ellerde.

Badem Şekeri Anaokulu, geleceğe güvenle bakan, bedensel ve ruhsal gelişimini olumlu değerlerle pekiştirerek kendine güvenen, kendi başına karar verebilen, meraklı, aktif, neşeli, saygı, sevgi ve kardeşlik ruhu içinde, insan haklarına saygılı, Değerlerini bilen benimseyen, bilimsel düşünen araştırmacı ve yaratıcı, anadilini en güzel şekilde konuşan, kendini ifade edebilen girişimci bireyler yetiştirmek misyonuyla eğitim hizmeti veriyor.

Badem Şekeri Anaokulu'nda öğrencileri neler bekliyor?

Okulda Bir gün

Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle olacağım bu sevgi ortamında olmak bana mutluluk ve heyecan veriyor. Sabah beni okuluma götürmek üzere alacak olan güler yüzlü servis öğretmenim ve güvendiğim servis şoförümü hazır bir şekilde heyecanla beklerim Servisten inerken okul kapısında sıcak bir gülümsemeyle bekleyen öğretmenim, beni neşeli bir ‘Günaydın’ sesi ile karşılar. Okuluma mutlulukla girerim. Temizlik ve hijyeni sağlamak için ayakkabılarımı değiştirir, koşarak sınıfıma giderim. Arkadaşlarım ve öğretmenimle birlikte bir gün öncesini nasıl geçirdiğimizi hatırlayarak sohbet ederiz. Sabah kahvaltımız 09.00’ da hazırdır. Önce ellerimizi yıkar sonra öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla birlikte yemek salonuna ineriz. Kahvaltıdan sonra öğretmenlerimiz tarafından önceden düzenlenen merkezlerde serbest oyunlarımıza başlarız. Oyun Salonumuz da blok merkezi, fen-doğa merkezi, kitap merkezi, evcilik merkezi, müzik ve sanat merkezleri bulunmaktadır. Çok eğlenceli ve zevkle hazırlanmış eğitici merkezlerin her birinde oynamak isteriz. Bütün merkezlerde oynayabilmek için zamanımızı doğru kullanmamız gerektiğini biliriz. Planladığımız merkezlerde zevkli bir 30 dakika geçirdikten sonra oynadığımız oyuncakları yerlerine yerleştiririz. Oyunlarımızı oynarken merkezlerde yaşadıklarımızı oyun, dans veya dramatize ederek arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle paylaşırız. Güne öğretmenimizle birlikte müzikli jimnastik çalışmalarımızı yaparak başlarız. Gün içi etkinliklerimiz devam ederken, öğretmenlerimizin hazırladığı eğlenceli etkinlik ve sürprizleri sabırsızlıkla bekleriz. Kimi zaman hikâye okumasını, kimi zamanda tekerlemeler, bilmeceler, resim anlatma gibi daha birçok çalışmalar yaparız.Günlük tema ve kavramlarımızla ilgili kendi bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma fırsatı buluruz. Ve işte sevdiğimiz zamanlardan biri; oyun saati… Okulumuzda salıncaklar, kaydıraklar, tırmanma merdiveni, bisikletlerin ve arabaların bulunduğu oyun parkımız vardır. Oyuncakları kullanırken arkadaşlarımızla paylaşarak oynamamız gerektiğini biliriz.Bu kadar hareketli çalışmalardan sonra acıktığımızı hisseder, öğlen yemeği için el-yüz temizliği yaparız. Saat 12.30 da bizim için hazırlanmış olan nefis yemekleri ayırt etmeden ve yemek kurallarına uygun olarak yeriz. Çatalı, bıçağı, kaşığı, peçeteyi nasıl kullanacağımızı ve her yiyeceğin bizim için ayrı ayrı faydaları olacağını biliriz. Yemekten sonra el-yüz temizliğimizi yapar, mutlaka dişlerimizi fırçalarız. Okuma yazma hazırlık etkinliklerimizin başladığı saatte heyecanla masaya geçer, kitabımızı açarak kalemimizi elimize alırız. Yeni yeni kavramlar, bilgiler öğrenmek, noktaları tamamlayarak resimler oluşturmak, oluşan resimleri boyamak, sayıları öğrenmek, toplama-çıkarma yapmak çok zevkli. Çalışmalarımızı bitirince kitap ve kalemlerimizi kendi özel dolabımıza yerleştirir ve ikindi kahvaltısına gitmek üzere hazırlanırız. Ellerimizi yıkar ikindi kahvaltımızı yaparız. İşte gitme zamanı geldi bile… Gün ne kadar çabuk geçti anlayamadık. Evimize döndüğümüzde uyuyup dinlendikten sonra tekrar okulumuza geleceğimizi bilmek bizi çok mutlu eder.

BRANŞ DERSLERİ ve PROGRAMLAR

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ, YARATICI DRAMA, YARATICI BOYAMA, OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK, SANAT ETKİNLİĞİ, KURALLI OYUN, BİLİM ATÖLYESİ, MİNİK AŞÇILAR, KUKLA, KAVRAM ÇALIŞMASI, SCAMPER ÇALIŞMASI, MANDALA ÇALIŞMASI, DRAMA, JİMNASTİK, MODERN DANS, BALE, AKIL OYUNLARI, MÜZİK, MENTAL ARİTMETİK, KODLAMA , ATRANÇ, RİTİM VE ÖRF ÇALIŞMALARI...

Bahçelievler, Kocasinan'da hizmet veren Badem Şekeri Anaokulu, 3 YAŞ GRUBU, 4 YAŞ GRUBU, 5 YAŞ GRUBU ve 6 YAŞ GRUBU minik öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.