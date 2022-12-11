Ayvazoğlu öncülük etti, 24 bin öğrenci doğalgazla buluştu

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu okullarda doğalgaz dönüşümünün öncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “Doğalgaz Olmayan Okul Kalmasın” çalışması Trabzon’da da tüm tüm hızıyla sürüyor. İl’de yapılan doğalgaz dönüşümü neticesinde toplamda 56 okulda 24 Bin 950 öğrenci doğalgaz ile buluştu.

Trabzon’da yapılan doğalgaz dönüşümü çalışmalarıyla ilgili bilgi veren AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu “Trabzon’da Doğalgaz olmayan okul kalmasın” projesi kapsamında 56 okulun doğalgaz dönüşümünün yapıldığını belirterek, " Trabzon’da okullarda yapılan doğalgaz dönüşüm maliyetinin toplamda 24 Milyon TL. Yapılan çalışmalar neticesinde; 12 adet anaokulu, 20 adet ilkokulu, 14 adet ortaokul, 7 adet lise, 2 pansiyon ve bir öğretmenevinin doğalgaz dönüşümü tamamlandı. Yapılan bu dönüşümle birlikte toplamda 24 bin 950 öğrenci ile bin 711 personel kömür kokusundan kurtulacak" dedi.

Trabzon’daki okullarda doğalgaz dönüşümünün tüm hızıyla devam edeceğinin altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü, "Hem çevreye duyarlılık açısından öncülük sağlamak, katı atıkların çevreyi olumsuz olarak etkileyen kirliliğini önlemek ve temel neden olarak da enerji tasarrufu sağlamak adına doğalgaz dönüşümünü oldukça fazla önemsiyoruz. Eylül ayında okullar açılır açılmaz doğalgaz dönüşümüne ilişkin bize iletilen tüm taleplerin gereğini yerine getirdik. Bu bağlamda bekleyen talepleri karşılamak adına Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in hassasiyetle önemsediği çalışmaları biz de şehrimizde yakinen takip ettik. Bu hakikaten ilimiz adına oldukça önemli bir çalışma oldu. Ben her daim bizlere verdiği destek için şehrimdeki bütün çocuklar adına Sn. Bakanımıza şükranlarımı sunarım. İl Milli Eğitim Müdürümüz Burak Fettahoğlu’na da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Trabzon’umuz için her zaman daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı